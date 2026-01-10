HMS-ingenjör till Trinseo i Norrköping
2026-01-10
Vill du arbeta nära produktion, ha stort eget ansvar och vara en nyckelperson inom hälsa, miljö och säkerhet i en svensk processindustri? Då är detta rollen för dig! Här får du en synlig, utåtriktad roll i en liten organisation med korta beslutsvägar och en stark gemenskap. Urvalet kommer ske löpande så tveka inte att skicka iväg din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Trinseo Sverige AB är en del av den globala Trinseo-koncernen och har sedan 1974 producerat latex till pappersindustrin i Norden. Anläggningen i Norrköping är en kemisk processindustri klassad enligt SEVESO, med högsta tillsynsnivå. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISCC Plus och präglas av ett starkt engagemang för säkerhet, hälsa och miljö.
Som HMS-ingenjör (Hälsa, Miljö & Säkerhet) hos Trinseo har du en central och operativ roll i det dagliga arbetet med hälsa, miljö och säkerhet. Du arbetar mycket nära produktionen och driftpersonalen och är en synlig resurs ute i anläggningen snarare än bakom ett skrivbord. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du driver det förebyggande arbetsmiljöarbetet, identifierar risker och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och interna krav.
Du kommer även vara företagets huvudsakliga kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheter såsom Länsstyrelsen och Räddningstjänsten och ansvarar för att hantera tillsynsbesök, rapportering och uppföljning. En viktig del av rollen är även att bevaka förändringar i lagar, föreskrifter och tillstånd och omsätta dessa i praktiken och se till att kommunicera relevanta krav till organisationen. Du leder och deltar även i utredningar vid olycksfall, tillbud och riskobservationer samt bidrar med din expertis i projekt, skyddskommitté och vid interna utbildningsinsatser inom HMS-området.
På sikt finns det även möjlighet att ingå i företagets beredskapsgrupp och ta en aktiv roll vid större händelser.
Dina arbetsuppgifter
Exempel på Arbetsuppgifter
• Utföra riskbedömningar och säkerhetsanalyser.
• Utveckla och implementera HMS-policys och rutiner.
• Genomföra internutbildningar och workshops inom HMS.
• Följa upp och rapportera incidenter samt föreslå åtgärder.
• Säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar inom HMS-området.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning inom miljö, HMS eller liknande.
• Har god kunskap om miljö- och arbetsmiljölagstiftning.
• Gärna har erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet eller kemisk industri.
• Har erfarenhet av eller intresse för myndighetskontakter, ett extra plus om det är mot Länsstyrelsen.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
• Är drivande, strukturerad och trygg i att ta ansvar.
• Har B-körkort.
Det är meriterande om du har
• Avancerad kunskap inom miljöledning (t.ex. ISO 14001).
• Erfarenhet av att implementera säkerhetssystem.
• Utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Optimistisk
