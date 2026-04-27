Hjullastarförare | Lernia | Skellefteå
Lernia Bemanning AB / Maskinförarjobb / Skellefteå Visa alla maskinförarjobb i Skellefteå
2026-04-27
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Vindeln
, Luleå
eller i hela Sverige
Är du van vid tunga maskiner, säker i ditt arbete och trivs med att hålla tempo i en produktiv och varierande arbetsmiljö? Nu söker vi hjullastarförare till uppdrag i Skellefteå med omnejd. Hos vår kund blir du en viktig del i den dagliga driften där säkerhet, effektivitet och samarbete är i fokus.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som hjullastarförare ansvarar du för drift och hantering av material med hjullastare på anläggningen. Du utför lastning, lossning och interntransporter, säkerställer korrekt förvaring och bidrar till att hålla arbetsplatsen ordnad och säker. Arbetet innefattar även daglig tillsyn av maskiner, enklare underhåll samt rapportering av avvikelser till närmsta arbetsledare.
Arbetstid och placering
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning via Lernia med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Dagtid
Placeringsort: SkellefteåDina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Sköta lastning och lossning med hjullastare och truck
Utföra materialtransporter internt på anläggningen
Genomföra daglig tillsyn och enklare service av maskinen
Samarbeta med kollegor för att optimera flöden och säkerställa ordning
Följa säkerhetsrutiner och rapportera avvikelser
Om dig
Vi söker dig som är trygg i rollen som maskinförare, ansvarstagande och säkerhetsmedveten. Du trivs med praktiskt arbete och har god förmåga att samarbeta med både kollegor och arbetsledning. Flexibilitet och vilja att hålla hög kvalitet i det dagliga arbetet är viktigt.
Formell kompetens
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Giltigt förarbevis för hjullastare eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av arbete med hjullastare eller liknande maskiner
God svenska i tal och skrift
Truckkort
Körkort B
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från industri, gruva, anläggning eller återvinningsverksamhet. Erfarenhet av förebyggande underhåll och enklare reparationer är också ett plus.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och en konsultchef som stöttar din utveckling och ser till att du trivs i din roll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: skelleftea@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Strömsörgatan 15 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9878392