Hjullastare
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22
Vi söker nu en driven och ansvarstagande maskinförare till en kund inom processindustrin i Köping. Verksamheten omfattar tillverkning och hantering av produkter som paketeras i säckar i olika storlekar.
Tjänsten erbjuder ett varierande och självständigt arbete där du ingår i ett skiftlag med kollegor och skiftledare, men där du också förväntas ta stort eget ansvar i det dagliga arbetet. Med hjälp av lastmaskin kommer du att hantera, lagerplacera och lasta säckar för vidare transport.
Vad innebär rollen
I rollen arbetar du huvudsakligen med lastmaskin där du transporterar och placerar säckar till lager eller lastar dem på olika transportmedel inom området.
Introduktionen inleds med obligatorisk säkerhetsutbildning. Det kan även förekomma arbetsuppgifter kopplade till säckning vid produktionslinje. I arbetet använder du digitala system för registrering samt kommunicerar via radio.
Enklare felsökning och mindre åtgärder på lastmaskinen kan förekomma vid behov.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsmoment. Säkerhetsmedvetenhet är avgörande, liksom god erfarenhet av att köra lastmaskin.
Du har ett positivt förhållningssätt till arbete, samarbetar väl med andra och tar ansvar för dina uppgifter. Noggrannhet, initiativförmåga och god kommunikation är viktiga egenskaper. Du trivs i ett tempo som kan variera och har samtidigt ett tydligt kvalitetsfokus.Kvalifikationer
• Behörighet C2 hjullastare - godshantering
• Dokumenterad vana av att köra lastmaskin
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbete inom industri eller produktion
• Behörighet för andra truckar eller maskiner
• Grundläggande tekniska eller mekaniska kunskaper
Anställningen
Uppdraget startar under våren och pågår främst över sommaren, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna kan variera mellan dag, förmiddag, eftermiddag, kväll, natt och helgskift beroende på verksamhetens behov.
Du blir anställd som konsult hos oss på NBG och uthyrd till kund. Anställningen inleds med provanställning och för rätt person finns mycket goda möjligheter till förlängning och fortsatt utveckling vid ett gott utfört arbete.
Vi erbjuder en utvecklande heltidstjänst i ett tryggt och växande företag med stark teamkänsla och engagerade kollegor. Hos oss finns möjlighet till utveckling över tid samt chans till en långsiktig anställning.Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
