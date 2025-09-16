Hisstekniker Halmstad
Vi söker en hisstekniker till Halmstad med omnejd. Som hisstekniker får du ett omväxlande och fritt jobb där du till stor del planerar dina arbetsdagar själv. Du kommer att jobba både med förebyggande underhåll såväl som reparationer kombinerat med en hel del kundkontakt. Beredskap kommer att ingå när du har blivit bekväm i rollen.
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ett expansivt företag med ett öppet och positivt klimat där du som medarbetare har stor frihet under ansvar. Du kommer att ha kollegor i världsklass, bra villkor och stor möjlighet att utvecklas med företaget. Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du som person är praktiskt lagd och har fallenhet för att meka och skruva. Vi vill även att du har elkunskap sedan tidigare. B-körkort fodras då du tillhandahåller en servicebil.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och självgående. Du ska också tycka det är roligt med problemlösning. Du blir vårt ansikte utåt och därför är det viktigt att du trivs med att träffa kunder och ge dem den allra bästa servicen. Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten, kontakta vår servicearbetsledare Isak Johansson på 0709855723. Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är en av våra största tillgångar! Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss AB
(org.nr 556489-1835), http://www.althiss.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ALT Hiss AB Jobbnummer
9511531