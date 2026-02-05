Hisstekniker
Västfastigheter bygger hus som räddar liv.
Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kollektivtrafik och kultur- och utbildningssektorn i hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi hållbara miljöer. Därför söker vi dig som vill ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill göra verklig skillnad för patienter och vårdpersonal. Läs mer om oss på www.vastfastigheter.se.
Vi söker nu hisstekniker för en spännande tjänst på vår enhet i Göteborg, som tillsammans med kollegor ansvarar för drift och skötsel av våra ca 300 hissar.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vi ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice. Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård.
Enheten i Göteborg har ansvar på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus. Du kommer att ingå i ett team av 5 personer.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar främst med driftövervakning och reparationer. Vidare arbetar du även med driftoptimering och genomförande av förbättringar i elektriska- och mekaniska styrningar. I rollen ger du information och råd till de verksamheter som systemen betjänar. I arbetet ingår service, reparationer, felsökning och programmering i anläggningarna, samt att vid akuta driftstopp snabbt kunna finna fungerande lösningar. Du hjälper även våra tekniska förvaltare i deras arbete med planering av förbättringar av vårt hissbestånd.
Tjänsten innefattar dagtidsarbete med möjlighet till beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå inom el eller mekanik. Vidare har du god datorvana och kan kommunicera bra på svenska, både i tal och i skrift. Även B-körkort är ett krav för den här tjänsten.
Vi ser gärna att du har förmåga till att skapa goda relationer, både internt och med våra kunder. Som person är du lugn, trygg och vill utvecklas i din roll. Du är en sann lagspelare vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, prestigelöshet och ödmjukhet. Du trivs och har förståelse för att arbeta i en stor organisation.
Vidare ser vi det som önskvärt om du har
ett stort intresse av elektriska och mekaniska styrningar
eftergymnasial eller annan utbildning inom teknik, mekanik eller svetskunskaper
arbetserfarenhet som hisstekniker, porttekniker eller elektriker
supportvana
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du svarar på frågorna i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik Karlsson.
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och västra götalandsregionen. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Varmt välkommen med din ansökan senast 22 februari!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
