Hissmontör

Fordewind Entreprenad AB / Elektrikerjobb / Nacka
2025-10-09


Vill du vara med och utvecklas med oss?
Vi söker hissmontör för nyhissinstallation. Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, är nyfiken och framåt och som har en vilja att lära dig mer. Du hittar lösningar på utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet. Du är ansvarsfull, pålitlig och trygg i ditt arbete.
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning med 4 månaders provanställning.
Uppstart - enligt överenskommelse.

2025-10-09

Om företaget
FORDEWIND Entreprenad AB är ett ungt och expansivt installationsföretag. Hissmontage - en viktig del av vårt arbete.
Arbetsplatser är varierande beroende på uppgift, flesta i Stockholms län.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: vladimir.abishev@fordewind.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordewind Entreprenad AB (org.nr 559213-1527)
131 02  NACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Vladimir Abishev
vladimir.abishev@fordewind.se

Jobbnummer
9548817

