Hissmontör
Fordewind Entreprenad AB / Elektrikerjobb / Nacka Visa alla elektrikerjobb i Nacka
2025-10-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordewind Entreprenad AB i Nacka
Vill du vara med och utvecklas med oss?
Vi söker hissmontör för nyhissinstallation. Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, är nyfiken och framåt och som har en vilja att lära dig mer. Du hittar lösningar på utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet. Du är ansvarsfull, pålitlig och trygg i ditt arbete.
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning med 4 månaders provanställning.
Uppstart - enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-09Om företaget
FORDEWIND Entreprenad AB är ett ungt och expansivt installationsföretag. Hissmontage - en viktig del av vårt arbete.
Arbetsplatser är varierande beroende på uppgift, flesta i Stockholms län.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: vladimir.abishev@fordewind.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordewind Entreprenad AB
(org.nr 559213-1527)
131 02 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Vladimir Abishev vladimir.abishev@fordewind.se Jobbnummer
9548817