High Loader Förare till Arlanda Flygplats
Sodexo AB / Städarjobb / Sigtuna Visa alla städarjobb i Sigtuna
2026-04-22
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Sigtuna
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du rätt för tjänsten som High Loader förare på Sodexo Arlanda!
Vad du kommer att jobba med:
Lasta material från vårt lager på flygplatsen
Köra ut material till de större flygplan vi ska städa
Köra tillbaka material för tex tvätt till vårt lager/tvätteri
Slänga soppor inne på flygplatsen
Hjälpa till med andra uppdrag där en High Loader behövs
Nattetid utföra städuppgifter
Vad du bidrar med:
Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Körkort Klass C
God fysik
Högt säkerhetstänk
God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Kan arbeta i högt tempo och anpassa dig efter förändringar när det behövs
En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet, har förmåga att utveckla dig själv och ditt team
Ha dokumenterad sysselsättning från de senaste fem åren (t ex: arbetsgivare, utbildning intyg av anhörig om du haft sommarlov osv.)
Vad vi erbjuder:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
Tillgång till löpande utbildning
Möjlighet och växa inom företaget
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Friskvårdsbidrag
Vi söker High Loader förare med C kort på timme som sommarvikariat, finns möjlighet till färdigt schema och ev förlängning efter sommarperioden.
Arbetstiderna varierar från tidig morgon till natt och kan diskuteras utifrån hur du är tillgänglig.
Vi har öppet alla dagar på året, helgarbete ingår i tjänsten
Skicka in din ansökan till mailto:arlanda@sodexo.com
senast 2026-04-30
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Arbetsledare Erik Lundqvist 076-5023258 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123616". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
https://se.sodexo.com/
190 60 ARLANDA
För detta jobb krävs körkort.
Sodexo
9868493