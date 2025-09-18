Herrfrisör Sökes /rekrytering Genom Jobbpunkten AB
2025-09-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Jobbpunkten AB söker nu en erfaren frisör till en välbesökt salong i Helsingborg. Vi söker dig som vill arbeta heltid, är självgående och har förmåga att ta ansvar för både kunder och salongens utveckling. Rollen passar dig som vill vara en del av ett professionellt team och bidra till att skapa nöjda och återkommande kunder.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som frisör (formell utbildning är inget krav).
Självständig och ansvarsfull.
Förmåga att skapa goda kundrelationer.
Initiativförmåga och intresse av att utveckla verksamheten.
Arbetstider och villkor
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.
Helgarbete: Lördag kl. 10.00-16.00. Söndag stängt.
Lön: Fast månadslön
Anställningsform: Tillsvidare med månadslön (ingen stolhyra).
Tillträde: Så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: katarina@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HERRFRISÖR". Omfattning
