Hemtjänsten i centrala Borgholm söker två undersköterskor!
Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård / Undersköterskejobb / Borgholm Visa alla undersköterskejobb i Borgholm
2025-09-09
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård i Borgholm
Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland - solen och vindarnas ö. Centralorter är Borgholm, Köpingsvik och Löttorp. De största näringsgrenarna i kommunen är besöksnäringen och lantbruket. Borgholms kommun har drygt 10 900 åretruntboende invånare och över två miljoner besökare varje år.
Vi erbjuder en mångfald av yrkesområden och en mängd viktiga jobb. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på fyra förvaltningar och två kommunala bolag. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig bl.a. ett roligt och utvecklande arbete, trevliga och kompetenta kollegor, en mycket aktiv personalförening.
Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och bidra till Borgholms kommuns utveckling! Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande
• äldreomsorg
• kommunens hälso- och sjukvård
• individ- och familjeomsorg
• omsorg om funktionsnedsatta
• administrativ enhet
Välkommen redan idag med din ansökan! Vi intervjuar löpande.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten har du många olika arbetsuppgifter. Utifrån individuella biståndsbeslut stödjer du omsorgstagare med att klara sin dagliga livsföring. Det kan gälla serviceinsatser (tvätt, matlagning, utevistelse), omvårdnadsinsatser (personlig hygien, förflyttning, egenvård) och/eller sjukvårdande insatser. Arbetet utförs i omsorgstagarens hem.
I undersköterskans arbetsuppgifter ingår även att vara fast omsorgskontakt, upprätta och följa upp genomförandeplaner och dokumentera i vårt journalsystem. Du arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), men utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-uppdrag) efter delegering från legitimerad personal. Du arbetar oftast ensam hos våra omsorgstagare, men alltid med känsla för teamet. Du tar din del i ansvaret för en god psykosocial arbetsmiljö.
Arbetstiderna är fördelade på dag, kväll och helg. Du har möjlighet att lägga eget schemaförslag inom givna ramar. Du använder tjänstecykel för transport mellan våra omsorgstagare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har yrkesbevis från Socialstyrelsen. Du har utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du gillar att cykla. Du har en positiv syn på livet, vill utvecklas och är lösningsfokuserad. Du trivs med att ta ansvar och jobba självständigt. Du har god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer. Du kan samarbeta i tvärprofessionella team för omsorgstagarens bästa. Du har ett eget driv att klara av dina arbetsuppgifter och söker aktivt den kunskap du behöver i en utmanande och föränderlig verksamhet. Du visar empati, respekt och värme i mötet med omsorgstagare.
Du förstår innebörden av informationsöverlämning och dokumentation i en verksamhet som är igång dygnet runt, 7 dagar i veckan. Du har dokumenterat god samarbetsförmåga och är en fena på kommunikation med kollegor, närliggande professioner, omsorgstagare och anhöriga.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795), https://www.borgholm.se/hemtjanst/ Arbetsplats
Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård Kontakt
Enhetschef
Charlotte Håkansson van Luijn Charlotte.Hakanssonvanluijn@borgholm.se 0485 - 88 127 Jobbnummer
9499812