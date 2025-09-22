Hemtjänst Klippan

Savannha Städ Entreprenad & Kringservice AB / Städarjobb / Klippan
2025-09-22


Visa alla städarjobb i Klippan, Åstorp, Bjuv, Perstorp, Örkelljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Savannha Städ Entreprenad & Kringservice AB i Klippan, Helsingborg, Höganäs, Malmö eller i hela Sverige

Varmt välkommen till ett glatt team i Klippan kommun med omnejd. Vi utför service insatser som städ, tvätt och inköp i hemmet till våra brukare. Vi utför även storstädningar och flytt städningar. Vi söker dig som är service minded, öppen, glad och stresstålig som brinner för renlighet, noggrannhet och för mötet med de äldre. Vi söker dig som kan gå in som vikarie i Klippan kommun med omnejd. Du har antingen körkort eller kan hantera en cykel. Du kommer få en utbildning både teoretiskt samt praktiskt hos oss. Anställningen startar med en kortare praktik.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: savannha@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemtjänst".

Arbetsgivare
Savannha städ entreprenad & kringservice AB (org.nr 556989-0626), http://savannhaentreprenad.com
Norra Skolgatan 2 A (visa karta)
264 33  KLIPPAN

Arbetsplats
Savannha Städ Entreprenad &

Jobbnummer
9519854

Prenumerera på jobb från Savannha Städ Entreprenad & Kringservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Savannha Städ Entreprenad & Kringservice AB: