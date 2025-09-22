Hemtjänst Klippan
2025-09-22
Varmt välkommen till ett glatt team i Klippan kommun med omnejd. Vi utför service insatser som städ, tvätt och inköp i hemmet till våra brukare. Vi utför även storstädningar och flytt städningar. Vi söker dig som är service minded, öppen, glad och stresstålig som brinner för renlighet, noggrannhet och för mötet med de äldre. Vi söker dig som kan gå in som vikarie i Klippan kommun med omnejd. Du har antingen körkort eller kan hantera en cykel. Du kommer få en utbildning både teoretiskt samt praktiskt hos oss. Anställningen startar med en kortare praktik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemtjänst". Arbetsgivare Savannha städ entreprenad & kringservice AB
