Hemstädning

Chrilles Entreprenad AB / Städarjobb / Nacka
2026-06-26


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Vi söker nu en medarbetare inom hemstädning, hos våra kunder i söderort. Erfarenhet sen tidigare är ett önskemål men inget krav.
För rätt person kommer det att övergå till en tillsvidareanställning (heltid) men till en början timanställning.
Vi kommer att att be om ett registerutdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med CV via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Ceine1@icloud.com
E-post: Ceine1@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Chrilles Entreprenad AB (org.nr 559519-1569)
Oxelbacken 2 (visa karta)
138 31  ÄLTA

Jobbnummer
9979972

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