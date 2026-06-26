Vi söker nu en medarbetare inom hemstädning, hos våra kunder i söderort. Erfarenhet sen tidigare är ett önskemål men inget krav. För rätt person kommer det att övergå till en tillsvidareanställning (heltid) men till en början timanställning. Vi kommer att att be om ett registerutdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med CV via mail.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Ceine1@icloud.com E-post: Ceine1@icloud.com
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd".