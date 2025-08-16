Hemstädning
2025-08-16
Hej
Är du intresserat att städa privata hem samt företags kontor så du är välkommen till ASSI service AB.
Vi jobbar i grupp av 3 personer och kör runt Malmö med omnejd till våra kunder.
Ni som ha B körkort och kan städa har prioritet framför alla andra.
Polis utdrag ur belastningsregistret är Krav till jobbet.
Vi erbjuder heltid anställning med 100 % av tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: info@assiservice.se
Detta är ett heltidsjobb.
556949-4239
För detta jobb krävs körkort.
