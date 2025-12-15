Hemstädare vid behov med körkort - Halmstad
Städpulsen är ett företag som specialiserat sig på främst Svanenmärkt hemstädning, kontorsstädning samt andra hushållsnära tjänster. Företaget eftersträvar att minska klimatpåverkan, därmed transporterar sig de anställda i största möjliga mån med kommunaltrafik. I det dagliga arbetet används miljömärkta rengöringsmedel och material för att minska på förbrukningen av kemikalier och vatten.
Företaget har kring 200 medarbetare som dagligen levererar service till organisationer och privatpersoner i hela Sverige, från Uppsala till Skåne.
Har du ett intresse för hemstädning? Bor du i Halmstad eller kan tänka dig att arbeta där? Är du flexibel och vill arbeta vid behov?
Då kan det vara dig vi söker!
Städpulsen söker nu dig som vill stärka upp vårt team i Halmstad och hjälpa oss att sköta hemstädning hos våra privatkunder.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du är noggrann, pigg, social och ansvarsfull. Det är även viktigt att du har sinne för detaljer, brinner för kvalitet och har en positiv attityd eftersom du kommer att bli en del av våra kunders vardag. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att hjälpa till med hemstädning hos våra privata kunder. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att torka, moppa, dammsuga. Vi tillhandahåller all typ av städmaterial.
Krav
• KörkortKvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av hemstädning
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Är självgående
• Är noggrann och stresstålig
• Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer sker löpande!Anställningsvillkor
• Behovsanställning
• Varierande arbetstider vardagar (dagtid)
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildning
• Avtalsenliga löner
• Start omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
