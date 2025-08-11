Hemstädare Nyköping 75-100%
Alltfix Sverige AB / Städarjobb / Nyköping
Vi söker nu en ny stjärna till vår avdelning i Nyköping som vill arbeta med hemstädning och kan börja omgående.
Vi söker dig som har:
• Ett öga för detaljer
• Erfarenhet av städbranschen sedan tidigare, viktigast är dock inställningen!
• Kan uttrycka sig på svenska

Publiceringsdatum 2025-08-11

Om tjänsten
• 75 % fastanställning med möjlighet att jobba extra upp till 100%.
• Arbetstider: Mån-fre, dagtid
• Lön: enligt kollektivavtal
• Arbetsuppgifter: Hemstädning
• Start: Omgående

Så ansöker du
Du är varmt välkommen att mejla ditt CV och en kort beskrivning av dig, till jobb@alltfix.se
.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
E-post: jobb@alltfix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alltfix Sverige AB (org.nr 559315-0039)
(org.nr 559315-0039) Arbetsplats
Alltfix Nyköping Jobbnummer
9452498