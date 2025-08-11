Hemstädare Nyköping 75-100%

Alltfix Sverige AB / Städarjobb / Nyköping
2025-08-11


Vi söker nu en ny stjärna till vår avdelning i Nyköping som vill arbeta med hemstädning och kan börja omgående.
Vi söker dig som har:
• Ett öga för detaljer
• Erfarenhet av städbranschen sedan tidigare, viktigast är dock inställningen!
• Kan uttrycka sig på svenska

Om tjänsten
• 75 % fastanställning med möjlighet att jobba extra upp till 100%.
• Arbetstider: Mån-fre, dagtid
• Lön: enligt kollektivavtal
• Arbetsuppgifter: Hemstädning
• Start: Omgående

Så ansöker du
Du är varmt välkommen att mejla ditt CV och en kort beskrivning av dig, till jobb@alltfix.se.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-08-18
E-post: jobb@alltfix.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alltfix Sverige AB (org.nr 559315-0039)

Arbetsplats
Alltfix Nyköping

Jobbnummer
9452498

