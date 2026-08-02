Hemstädare / lokalvårdare
Tineks allstäd Handelsbolag / Städarjobb / Alingsås Visa alla städarjobb i Alingsås
2026-08-02
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
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Vi söker nu personal till vår verksamhet
Vill du bli en del i ett glatt arbetsgäng
Vi är ett mindre företag med 12 anställda som städar ute i hemmet och på kontor/trappor och flyttstäd .
Du behöver vara intresserad av att hålla ordning , vara positiv, kreativ och tillmötesgående mot kund och dina arbetskamrater.
Körkort är ett KRAV och att man kan TALA svenska
Annonsen gäller för ett vikariat samt en provanställning mellan 80-100%
Känner du att du vill höra mer om oss , så tveka inte utan skriv några rader om dig själv så ringer jag upp dig och bestämmer en träff med dig om du verkar vara den som vi söker
Välkommen
Tina Ek , Tineks Allstäd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: tina@tineksallstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tineks allstäd Handelsbolag Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tineks allstäd AB Kontakt
Ägare
Kristina Ek info@tineksallstad.se 0705782234 Jobbnummer
10018018