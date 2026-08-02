Servicetekniker inom digitala skyltar och AV-teknik
Funktionell Musik & Media Försäljnings AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-08-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Funktionell Musik & Media Försäljnings AB söker en självgående och serviceinriktad tekniker för installation, felsökning och underhåll av digitala skyltar, mediaspelare och tillhörande teknisk utrustning.
Du arbetar huvudsakligen ute hos våra företagskunder, där du installerar ny utrustning, felsöker befintliga system och säkerställer att lösningarna fungerar som de ska. Våra installationer finns bland annat i butiker, hotell, restauranger, kontor och andra publika miljöer.
Arbetet är varierande och passar dig som tycker om teknik, praktiskt arbete och kundkontakt. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina serviceuppdrag och på ett tydligt och professionellt sätt informera kunden om det utförda arbetet.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Installation och montering av digitala skärmar och mediaspelare.
Installation och byte av nätverksutrustning, routrar och kablage.
Felsökning av bild-, ljud-, nätverks- och uppkopplingsproblem.
Konfiguration och driftsättning av mediaspelare och digital signage-system.
Enklare installation och felsökning av ljudsystem och AV-utrustning.
Kontroll av strömförsörjning, signalvägar, anslutningar och kablage.
Förebyggande service och byte av defekt utrustning.
Kontakt med teknisk support vid mer avancerad felsökning.
Dokumentation av utfört arbete genom servicerapporter, bilder och checklistor.
Genomgång av installationen tillsammans med kunden.
Ansvar för verktyg, reservdelar och teknisk utrustning som används i arbetet.
Tjänsten innebär resor till kunder och arbete på olika platser. Enstaka uppdrag kan innebära övernattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett stort tekniskt intresse och god praktisk problemlösningsförmåga.
Har erfarenhet av installation, service eller felsökning av teknisk utrustning.
Har grundläggande kunskaper om nätverk, Wi-Fi, internetanslutningar och IP-baserad utrustning.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya program och tekniska system.
Kan arbeta självständigt och planera dina arbetsuppgifter.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Har grundläggande kunskaper i engelska.
Har B-körkort.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
Digital signage, informationsskärmar eller kommersiella bildskärmar.
Mediaspelare och molnbaserade publiceringssystem.
Installation av TV-apparater, bildskärmar eller väggfästen.
AV-teknik, ljudsystem, förstärkare och högtalare.
Nätverk, routrar, SIM-kort, 4G/5G och trådlösa anslutningar.
El, svagström, data- eller kabelinstallation.
IT-support, fastighetsteknik, larm, passagesystem eller liknande tekniska områden.
Fältservice och arbete ute hos företagskunder.
Tidrapportering och digitala service- eller ärendehanteringssystem.
Relevant arbetslivserfarenhet och ett dokumenterat tekniskt intresse kan väga upp avsaknad av formell utbildning. Intern utbildning i våra produkter och system ingår.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
Tycker om att lösa tekniska problem.
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta egna initiativ.
Kan behålla lugnet när ett tekniskt problem måste lösas på plats.
Förstår vikten av ett snyggt och professionellt installationsresultat.
Passar tider och slutför påbörjade arbetsuppgifter.
Är lyhörd och trevlig i kontakten med kunder och kollegor.
Kan följa tekniska instruktioner, checklistor och säkerhetsrutiner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ansvarskänsla och viljan att lära sig.Om företaget
Funktionell Musik & Media Försäljnings AB arbetar med tekniska medielösningar för företag. Vi levererar och servar bland annat digitala skyltar, mediaspelare, bakgrundsmusik, ljudsystem och andra lösningar för butiker, hotell, restauranger och publika miljöer.
Vi erbjuder ett varierande arbete med stor frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas inom digital signage, nätverk och AV-teknik.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetstid: Huvudsakligen dagtid på vardagar. Kvällsarbete kan förekomma vid särskilda installationer.
Placeringsort: [ange ort].
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Beskriv gärna vilken teknisk erfarenhet du har och varför du är intresserad av tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: gunnar.b@funktionellmusik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funktionell Musik & Media Försäljnings AB
(org.nr 556825-8973)
Solkraftsvägen 18B (visa karta
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135 70 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktionell Musik & Media Jobbnummer
10017993