Hemstädare / Home cleaner - Hemfrid Göteborg
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Göteborg
eller i hela Sverige
We are looking for new home cleaners to join our team in Göteborg. Are you our next star?
Your profile We enjoy making our customers' everyday lives easier - and so should you. You like working independently, are driven by quality and customer service, and have a positive, responsible attitude with an eye for details.
About the role As a home cleaner at Hemfrid, you clean customers' homes with high quality. You work independently and focus on delivering the best service and client satisfaction.
Your work tasks include, among others:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer's home that little extra touch.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday - Friday, between 8 - 17.
Have a valid driving license (B).
It is a strong merit if you have worked as a home cleaner, housekeeper, or equivalent before.
We offer
Our goal is clear - we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
Fixed salary every month
A permanent position with a 75-90% employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden's greatest teams of colleagues from all over the world.
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Our process
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Curious about where we're hiring? Discover all our locations here!
Welcome to Hemfrid!
Vi letar efter nya hemstädare till vårt team i Göteborg. Är du vår nästa stjärna? Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare - det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 17.
Ha ett giltigt körkort (B).
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En tillsvidareanställning med 75-90% i sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Nyfiken på var vi söker personal? Upptäck alla områden här!
Välkommen till Hemfrid!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Kontakt
Christoffer Tormod christoffer.tormod@hemfrid.se Jobbnummer
9638740