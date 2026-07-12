Hemstädare extra vid behov
Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB / Städarjobb / Knivsta Visa alla städarjobb i Knivsta
2026-07-12
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Vi söker dig som vill stötta vårt gäng av hemstädare i Knivsta i perioder av hög arbetsbelastning, sjukdom och vab.
God chans till eget schema och tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetet innebär städning av privata hem till största delen men även en del företag och föreningar finns i kundbasen. Fönsterputsning samt flyttstäd förekommer också i uppgifterna.
Kraftigt meriterande med erfarenhet av hemstädning men det viktigaste är att du är en pålitlig person som har ett gott öga för när en yta är ren.
B-körkort krävs för att kunna ta sig till våra kunder, bil tillhandahåller vi.
Du behöver kunna kommunicera på Svenska, Engelska eller Polska.
Din ansökan ska innehålla ditt korrekta namn, samt din körkortsbehörighet, bostadsort (det är inte rimligt att ansöka om du har mer än 10 mil att åka till oss) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: hakan@hederahelix.info Arbetsgivare Hedera Helix Hemstäd Knivsta AB
(org.nr 559451-1379)
Hyvelgatan 36 (visa karta
)
741 71 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Johansson hakan@hederahelix.info Jobbnummer
10000334