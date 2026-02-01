Hemstädare - Sollentuna, danderyd, Upplands Väsby
2026-02-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Arbeta hos Queen Bee Solutions
Hos Queen Bee Solutions AB arbetar du i Norra Stockholms största, vackraste och mest anrika hem.
Fristående hus. Höga krav. Tydliga förväntningar.
Vi anlitas inte för volym.
Vi anlitas för förtroende, precision och kontinuitet.
Städning hos oss är inte ett jobb
Det är ett yrke
Ett hantverk
Våra branschkollegor städar för att bli klara.
Vi städar för att det ska bli rent.
Som det ska vara.
Vår kompetens
Delägare och operativ chef har erfarenhet som husfru på Hotel Birger Jarl.
Det präglar vårt arbetssätt: struktur, ansvar och kompromisslös kvalitet.
Vårt team består av mycket kompetent och yrkesstolt personal med bakgrund från både hotellstädning och kvalificerad hemstädning.
Vi arbetar ofta i team om två för bättre arbetsmiljö, avlastning och inbyggd kvalitetssäkring.
Vår verklighet
Vi är ett familjeägt företag och specialister på löpande hemstädning i stora, vackra och fristående hem.
Vi anlitas för att möta specifika behov där kvalitet aldrig är förhandlingsbar.
Vem vi söker
Du som vill bidra med dig själv.
Du är någon som:
är punktlig och pålitlig
arbetar självständigt och metodiskt
har öga för detaljer
uppträder professionellt i kunders hem
är stolt över resultatet du lämnar efter dig
Utförande - Beteende - Ansvar
Det är avgörande.
Arbetsmiljö & produkter
Vi är partner med Häxan och arbetar uteslutande med deras giftfria produkter.
Skonsamt för luftvägarna. Professionellt för hemmen. Säkert för dig.
Lön och ersättningar
Timlön: 160 kr per timme
Semesterersättning: 12 % enligt lag
Restid mellan kunduppdrag: ersätts enligt timlön
Milersättning: 25 kr per mil skattefritt vid resa i privat bil mellan uppdrag
Så väljer vi vårt team
Inledande intervju
Praktiskt arbetsprov enligt våra städrutiner och produktpolicies
Beslut baserat på beteende och kvalitet
Inte tempo.
Inte ursäkter.
Kvalitet.
Städning som det ska vara. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@qbs.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "busy bee". Arbetsgivare QBS AB
(org.nr 559521-2464), https://qbs.nu/ Kontakt
Ansvarig Rekryterare kontakt@qbs.nu Jobbnummer
9715912