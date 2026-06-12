Hemstädare - Hemfrid Bålsta

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Håbo
2026-06-12


Visa alla städarjobb i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige

Städare till Hemfrid i Bålsta
Vi söker nu städare till vårt team i Bålsta. Du hjälper våra kunder genom att leverera professionell hemstädning med hög kvalitet och ett personligt bemötande. Arbetet är främst förlagt till Bålsta, men du kan även komma att stötta teamet i Enköping vid behov.
Hos oss blir du en del av ett internationellt företag med stark gemenskap och goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Det här får du hos oss
Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas på jobbet. Därför erbjuder vi:

En tjänst på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön

Ersättning för resor mellan kunder när egen bil används i tjänsten

Betald restid mellan uppdrag

Tjänstepension samt relevanta försäkringar

Friskvårdsbidrag på 2 400 kronor per år

Kostnadsfritt mobilabonnemang

Grundutbildning inom hemstädning

Möjlighet till vidareutbildning inom service och städning

Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Teamaktiviteter, träffar och sociala aktiviteter

Din roll
Som städare ansvarar du för att skapa rena och välkomnande hem hos våra kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och blir en viktig del av kundernas vardag.
Dina uppdrag kommer främst att vara förlagda i Bålsta, men du kommer även att stötta teamet i Enköping vid behov. Vi söker därför dig som är flexibel och ser möjligheter i att arbeta på olika platser.
Vi lägger stor vikt vid kvalitet, service och ett professionellt bemötande i varje kundmöte.
Vi tror att du
Är ansvarstagande och noggrann

Trivs med ett praktiskt och rörligt arbete

Har en positiv inställning och gillar att ge god service

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vill utvecklas och lära dig nya saker

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Är flexibel och tycker om variation i arbetet

Extra meriterande
B-körkort och tillgång till egen bil

Tidigare erfarenhet av städning, hotell, service eller kundnära arbete

Välkommen med din ansökan
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på hemfrid.se/karriar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Vi ser fram emot att få lära känna dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896902-2049633".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Kyrkogatan 20 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9960572

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: