Vill du bli en i teamet hos Sveriges personligaste hemstädningsföretag ser vi fram emot din ansökan. Vi söker dig som är intresserad av att jobba hos våra kunder i Uppsala med daglig hemstädning. Du är glad, positiv och flexibel samt har ett öga för detaljer och renlighet. I dagsläget gäller tjänsten drygt 20 timmar i månaden men med förhoppning om mer timmar framöver. Arbetet utförs i våra kunders hem med deras städmaterial och du utgår från ditt hem. Du behöver inte ha körkort eller prata 100% svenska men du ska kunna både prata och förstå engelska. Tjänsten är som timanställd och vi erbjuder timlön inkl semesterersättning enligt kollektivavtal. Startdatum är direkt. Välkommen med din ansökan!