Hemstäd

Hjältarna i Vardagen AB / Städarjobb / Uppsala
2025-09-20


Vill du bli en i teamet hos Sveriges personligaste hemstädningsföretag ser vi fram emot din ansökan.
Vi söker dig som är intresserad av att jobba hos våra kunder i Uppsala med daglig hemstädning.
Du är glad, positiv och flexibel samt har ett öga för detaljer och renlighet.
I dagsläget gäller tjänsten drygt 20 timmar i månaden men med förhoppning om mer timmar framöver. Arbetet utförs i våra kunders hem med deras städmaterial och du utgår från ditt hem.
Du behöver inte ha körkort eller prata 100% svenska men du ska kunna både prata och förstå engelska.
Tjänsten är som timanställd och vi erbjuder timlön inkl semesterersättning enligt kollektivavtal. Startdatum är direkt.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: uppsala@vardagshjaltarna.se

Arbetsgivare
Hjältarna i Vardagen AB (org.nr 559476-2790), https://vardagshjaltarna.se/
753 31  UPPSALA

Jobbnummer
9518694

