Hemmakväll Östersund söker Sommarvikarier
Hemmakväll AB / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
2026-03-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemmakväll AB i Östersund
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Mora
, Umeå
eller i hela Sverige
Sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du ska kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hemmakväll driver butiker över hela landet och har idag närmare 600 medarbetare i våra ca 70 butiker. Vårt mål är att ha det bästa sortimentet med den högsta kvaliteten inom lösgodis, stycksaker, dryck, snacks, glass och leksaker. Tillsammans med våra leverantörer ger vi kunderna möjligheten att handla de senaste nyheterna först hos oss. Vår ambition är att alltid bjuda våra kunder på upplevelser, överraskningar - och oss själva.
Längtar du efter att förmedla glädje? Älskar du godis lika mycket som oss? Välkommen att skicka in din ansökan!
Då kan du vara vår nästa sommarvikarie!
Vi söker Sommarvikarier som Butikssäljare till en av våra butiker!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som butikssäljare hos Hemmakväll är du en viktig del av vårt team och vår kundupplevelse. Under sommaren hjälper du till att skapa en välfungerande butik där kunderna möts av ett inspirerande sortiment och god service.
Du arbetar aktivt med försäljning inom våra produktgrupper - lösgodis, konfektyr, dryck, snacks, glass och leksaker - och bidrar till en trevlig och välorganiserad butiksmiljö.Arbetsuppgifter
Kassaarbete
Varumottagning
Uppackning av varor
Kampanjskyltning
Exponering och varupåfyllnad
Deltagande i kundaktiviteter
Medverkan i utvecklingen av butikens verksamhet tillsammans med kollegor och butikschef
Arbetet innebär både dag- och kvällstid samt helgarbete, vilket kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig till butikens behov och kundflöde.
Sommaranställningen gäller främst under sommarmånaderna, men introduktion och upplärning kan ske tidigare.
Om dig Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och vill bidra till en positiv upplevelse för våra kunder.
Erfarenhet från butik eller serviceyrken är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi tror att du är:
Serviceinriktad och positiv
Ansvarstagande och engagerad
Flexibel och trivs i ett högt tempo
En lagspelare som gillar att samarbeta
Du måste ha fyllt 16 år, eftersom butiken säljer tobaksprodukter.
Hos oss på Hemmakväll värdesätter vi personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft och ett genuint intresse för våra kunder. Vi tror på mångfald och strävar efter en arbetsplats där olika erfarenheter och perspektiv berikar vårt arbete.
Välkommen med din ansökan!
HEMMAKVÄLL Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7330716-1873969". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmakväll AB
(org.nr 556344-4933), https://karriar.hemmakvall.se
Storgatan 33 (visa karta
)
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Hemmakväll Jobbnummer
9777303