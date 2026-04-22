Hemfrid Köping söker en hemstädare - sommarvikariat
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Köping Visa alla städarjobb i Köping
2026-04-22
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
HEMFRID SÖKER STÄDARE I KÖPING - BLI EN DEL AV VÅRT TEAM!
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som städare i Köping. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, tillsammans levererar vi service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
• En tjänst på 50 %
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön - samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy - kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Teamträffar och gemensamma fester
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, så ger vi dig verktygen för att briljera!
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Tycker om att arbeta både självständigt och i team
• Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Talar svenska eller engelska
• Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag-fredag kl. 08.00-17.00)
• Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande:
• B-körkort och bil
• Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Barnhemsgatan 5 (visa karta
)
731 32 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid
9870633