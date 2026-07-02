Hembo Undersköterska Till Upplands Väsby

Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Upplands Väsby
2026-07-02


Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB i Upplands Väsby, Lidingö, Stockholm, Nacka, Haninge eller i hela Sverige

Nu söker vi omgående medarbetare till vårt härliga gäng på Hembo i Upplands Väsby.
Vi söker dig som är flexibel, engagerad och intresserad av ditt arbete. Vi arbetar med hemtjänst och traditionella arbetsuppgifter som, inköp, dokumentation, personlig omvårdnad och professionellt bemötande till våra fina kunder.
Vi ser gärna att du har erfarenhet, utbildning och körkort.
Vi rekryterar löpande så sök via mailen redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: nora@hembohemtjanst.se

Arbetsgivare
Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB (org.nr 559021-2816)
Johanneslundsväg 2 (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemma och Bo Hemtjänst Upplands Väsby

Jobbnummer
9988939

Prenumerera på jobb från Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB: