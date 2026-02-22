Heltidstjänst: Smådjursveterinär, Linköping, kollektivavtal
Er Veterinär i Linköping AB / Veterinärsjobb / Linköping Visa alla veterinärsjobb i Linköping
2026-02-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Er Veterinär i Linköping AB i Linköping
ER VETERINÄR I LINKÖPING AB söker en legitimerad veterinär till vår moderna smådjursklinik!Publiceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
Arbetsort: Linköping, Östergötland
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Start: Enligt överenskommelse, gärna snarast
Sista dag att ansöka är 31 mars (urval sker löpande)Om företaget
Vi är en privatägd djurklinik med fokus på smådjur och exotiska djur. Vår vision är att erbjuda personlig service och långsiktiga relationer med våra kunder. Kliniken har funnits i Linköping i 18 år och har nyligen flyttat till nyrenoverade, större lokaler. Vi erbjuder hembesök och har ett nära samarbete med naturbruksgymnasier.
Vi söker dig som...
Är legitimerad veterinär (nyutexaminerad eller erfaren)
Har intresse för exotiska djur och kirurgi
Vill arbeta i ett litet, engagerat team
Värdesätter god service och långsiktiga kundrelationer
Bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö
Är flexibel och gillar varierande arbetsuppgifter
Vi erbjuder
Heltidstjänst med kollektivavtal via Gröna Arbetsgivare
Möjlighet till utbildning och stöd
Varierande arbetsuppgifter
Nyrenoverade lokaler (141 kvm)
Stängt kvällar, helger och röda dagarSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till jobb@ervet.se
eller via vår hemsida. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - urval sker löpande!Kontaktperson för detta jobb
Erik Ehnvall, Leg veterinär och ägare
Telefonnummer: 0702-15 37 06 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Jobb@ervet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Er Veterinär i Linköping AB
(org.nr 556883-4997), https://ervet.se
Skogslyckegatan 3A (visa karta
)
587 26 LINKÖPING Jobbnummer
9756355