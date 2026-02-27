Heltidstjänst, Kundservicemedarbetare
2026-02-27
Vill du arbeta i en rolig och inkluderande miljö med service via inkommande samtal, mail och chatt? Då har du hittat hem!
Vi skapar relationer mellan människor och företag och vi gör det väldigt bra. I 30 år har vi arbetat med det vi är bäst på och vi är idag en stark arbetsgivare som arbetar med många stora och välkända varumärken.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som kundserviceagent hos oss arbetar du på vårt kontor i centrala kontor i Umeå. Vi sitter i nyrenoverade lokaler högst upp på 10:e våningen i Thulehuset med fantastisk utsikt över älven.
Du kommer att arbeta i ett mindre team där ni tillsammans är ansiktet utåt för flertalet varumärken, genom att vara första kontakt mot kunderna via samtal, mailhantering och chatt. Teamkänsla, arbetsglädje, god service och utveckling är det som genomsyrar en arbetsdag hos oss. Detta uppnår vi tillsammans genom våra drivna medarbetare, en stark gemensam värdegrund och en öppen dialog.
Arbetstiden är till största del förlagd på kontorstid måndag-fredag 08-17, vi ser gärna att du är flexibel ifall annat behov skulle uppstå.
Vi arbetar med rörlig lön, då vi vill att det arbete du lägger ner också ska synas i lönekuvertet. Med det sagt så är det viktigt för oss att våra medarbetare ska känna sig trygga, så vi har även en garanterad månadslön enligt vårt kollektivavtal med Unionen.
Vem söker vi?
För tjänsten krävs att du
har goda svenska och engelska språkkunskaper i tal och skrift
har gymnasieutbildning, eller annan likvärdig erfarenhet
har tidigare arbetslivserfarenhet och referenser
har god datorvana
För att lyckas med din roll som kundservicemedarbetare är det ett stort plus om du är stresstålig. Arbetet kräver nämligen att du ska kunna hantera flera projekt samtidigt, du bör heller inte vara rädd för att hitta egna lösningar. Vidare ser vi att du förstår vikten av god kommunikation oavsett kontakt med kunder eller kollegor. Att du har erfarenhet av liknande arbete är ett plus, men framförallt lägger vi stor vikt vid vem du är som person och din förmåga att utvecklas med oss
Intervjuer sker löpande, tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-100416-1865311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Online Fulfillment Sverige AB
(org.nr 556479-8733), https://framtid.onlinesverige.se
Västra Esplanaden 2 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Jobbnummer
9767775