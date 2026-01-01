Heltidsjobb säljare Växjö!
2026-01-01
Vill du bli en del av vårat team 2026?
Ett team där arbetsglädje är högsta prioritet?
Vi letar efter dig som passar bra in i rollen och även i gruppen. Vi vet att om du trivs på jobbet gör du ett bättre jobb! Välkommen in i värmen!
Du kommer att belönas för din prestation, skapa erfarenhet för livet och vem vet, kanske även hitta nya vänner i något utav våra fantastiska team. Det våra team har gemensamt är att vi har en ung kultur, vi strävar alltid efter att nå våra mål och vi älskar att tävla och vinna!
I denna tjänst har du eget ansvar för att söka upp nya kunder i deras hem och öka intresset för säkerhet. När du har skapat intresset bokar du och genomför ett säljande möte i kundens bostad. Du kommer tillsammans med dina kollegor att sälja larm mot inbrott och brand som kan göra stor skillnad för familjer runt omkring Växjö!
Tjänsten är på heltid tillsvidare och vi jobbar måndag till fredag kl. 12.00 - 21.00
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Vi söker dig som:
Är prickfri i polisens belastningsregister
Klarar av det svenska språket i både tal och skrift
Vill utvecklas inom försäljning
Du ansöker snabbt och enkelt genom mobilen eller datorn. Vi går mest efter dina personliga egenskaper och kommer därför att ringa dig för att stämma av om vi matchar med varandra. Så var redo med telefonen!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556597-1081)
Arabygatan 49 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Jobbnummer
9666937