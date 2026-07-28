Heltidsjobb inom träindustrin
Jovi Konsult AB / Möbelsnickarjobb / Skövde Visa alla möbelsnickarjobb i Skövde
2026-07-28
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Skövde
, Tibro
, Mariestad
, Töreboda
, Vara
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Är du en person som trivs i att vara i rörelse och därför söker ett aktivt heltidsjobb? Är du händig, noggrann och ansvarsfull? Då kan en tjänst inom produktion vara något för dig!
Vi på Jovi Konsult har kontakt med flera företag i Skövde, Tibro, Mariestad, Hjo och Tidaholm som behöver hjälp med olika uppgifter inom träindustrin, både långsiktigt och kortsiktigt. Vi vill därför komma i kontakt med dig som är en driven, noggrann och kvalitetsmedveten person som vill representera oss ute hos våra kunder.
Annonsen avser kommande tjänster hos våra kunder och arbetsuppgifterna kan därför variera beroende på vilket företag och i vilken roll du kommer arbeta i. Vi har uppdrag hos kunder inom både produktion och industri som söker bland annat ytbehandlare, möbelsnickare, kompositsnickare och cnc operatörer. Även arbetstider, plats och startdatum beror på vilken kund det gäller.
Vid en eventuell telefonintervju med dig kommer vi gå igenom de uppdrag vi har inom träindustrin och se vad vi har som kan passa dig.Publiceringsdatum2026-07-28Profil
Vi söker dig som har en prestigelös inställning, positiv energi och är ansvarstagande. Du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett noggrant men effektivt sätt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av liknande arbete utan vi lägger stor vikt vid din personlighet.
Du vill förstå och frågar när det behövs - men vill även ta egna initiativ för att hjälpa teamet framåt. Du behärskar svenska väl i såväl tal som skrift och har god samarbetsförmåga.
Skicka in ditt CV och berätta kort om dig själv, dina kompetenser och erfarenheter. Berätta också vilka roller du är intresserad av så tar vi kontakt med dig om vi tycker att du matchar någon av våra tjänster. Välkommen med din ansökan!
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138326-2120038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
10014292