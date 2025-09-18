Heltid terminalarbetare i Härryda
Är du driven och trivs i en fartfylld miljö? Vi söker nu terminalarbetare till vår kund i Härryda där du blir en viktig del i sorteringen av paket och gods. Här får du arbeta fysiskt i högt tempo och bidra till både kvalitet och god arbetsmiljö.
Vi söker nu personer som vill arbeta heltid som terminalarbetare på uppdrag vår kund Härryda. Arbetsuppgifterna består av sortering av paket och gods på en logistikterminal och innehåller en hel del tunga lyft och ett högt arbetstempo. Förutom att arbetet till stor del är självständigt är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
I tjänsten är du anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund.
Tillträde i tjänsten sker i slutet av september. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda mellan 09:45-22:00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som tycker om att arbeta fysiskt i ett högt tempo. Eftersom arbetet är fysiskt krävande med många tunga lyft förutsätter vi att du har en mycket god fysik och att du inte är rädd för att ta i.
Krav för tjänsten:
• Truckkort A1-4 och B1
• Gymnasieexamen
• Svenska i tal och skrift
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
