Helpdesk till myndighet i Norrköping
2026-04-20
Har du ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av fjärrstyrning med t.ex. Dameware eller annan motsvarande programvara? Då har vi det perfekta uppdraget för dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget Vår kund är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. Vi söker nu efter en helpdeks 1st line support hos vår kunds interna Servicedesk, detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start så snart som möjligt men senast 2026-06-01 uppdraget pågår under hela 2026, med eventuella förlängningar. Man arbetar på plats i Norrköping
Dina arbetsuppgifter
Rollen som helpdesk avser i första hand arbete inom område Servicedesk, men kan vid behov även komma att innefatta arbete inom annat produktområde, projekt eller avdelning på avdelningen. Offererad konsult kan vara aktuell att även ingå i Driftkontroll. Att arbeta i driftkontroll innebär att övervaka och hantera incidenter i produktionskritiska IT-miljö dygnet runt. Som 1st line felsöker du självständigt och kan vid behov eskalera ärenden till beredskapsorganisationen. Arbetet sker i SMHIs övervakningssystem: Op5 Monitor för checkbaserad övervakning och Grafana för metrikbaserad övervakning.
Arbetet i drifttkontroll innebär en schemalagd arbetstid under tiden 07:00-22:00 (i normalfallet 07:00-15:00 respektive 14:00-22:00) och beredskap 22:00-07:00.
Antal ärenden till Servicedesk är varierande men har en omfattning omkring 100 ärenden/månad. Antal användare är alla anställda.
Vidare kommer det att innebära att hantera supportärenden för både hård-och mjukvara från avdelningens användare samt enstaka externa aktörer. Verksamheten utför beställningar av exempelvis programvaruinstallationer och behörighetsansökningar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• hantera supportärendet för både hård-och mjukvara från SMHIs användare samt enstaka externa aktörer
• utföra beställningar av exempelvis programvaruinstallationer och behörighetsansökningar
servicedesk ger också hjälp med icke IT-relaterade servicefrågor; ärenden kommer in muntligt, via telefon, via mail eller via SMHIs ärendehanteringssystem
högskoleutbildning inom IT (till exempel högskoleingenjör med datainriktning) eller annan likvärdig IT-utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig kunskap samt två (2) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet
grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit GO eller ServiceNow)
kunskaper om Mobile Device Management (MDM)
ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av fjärrstyrning med t.ex. Dameware eller annan motsvarande programvara
minst ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av konfiguration av mobila enheter, såsom laptops, telefoner och surfplattor
minst ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av konto- och behörighetshantering via Katalogtjänst, tex MS AD, samt av certifikatskrivning mot exempelvis tjänstekort för inloggning
minst ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av att jobba enligt ITIL, främst processerna Request, Problem och Incident
obehindrat behärska svenska språket flytande i både tal och skrift, samt ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i engelska språket
Meriterande
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, skriv datum här.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, namn och mailadress.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 010 XXX XXX XX
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7600043-1956233". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
