Hej Projektledare Elnät!
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
2025-08-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB i Eskilstuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bana vägen för den gröna omställningen inom Eskilstuna och Strängnäs koncessionsnät? Elektrifieringen är en central del i ett klimatsmart samhälle och därför behöver vi ständigt förstärka våra elnät.
Nu letar vi på projektavdelningen efter dig som är en fena på att driva framgångsrika projekt. Vi har höga investeringsvolymer på våra kopplings, fördelnings, samt nätstationer och därför behöver vi dig!
På projektavdelningen står vi för genomförandet av både stora och mindre projekt, med målet att förstärka vårt elnät. Tillsammans möjliggör vi nyanslutningar och att ser till att redan befintliga kunder upplever minimalt med avbrott. Vi levererar el till både företag och privatkunder i Eskilstuna och Strängnäs.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Med din känsla för service och med din förmåga att leda andra, driver du våra stationsprojekt och tillhörande entreprenader. Du jobbar nära tillsammans med andra interna specialistkompetenser. Du medverkar i projekten från förstudie till färdig anläggning.
Din arbetsdag består främst av:
- Projektplanering och projektuppföljning. Du ser till att vi följer våra tidplaner, budget, hållbarhetsmål och att vi har en schysst arbetsmiljö. Vi använder projektmodellen XLPM.
- Externa kontakter med markägare, kunder och leverantörer. Du har ett stort kontaktnät och blir vårt ansikte utåt.
- Samverkan och samordning med övriga avdelningar, främst nätplanering och drift.
- Bidra i förstudie och planeringsarbetet tillsammans med övriga avdelningar, vilket innebär att du är med i hela processen av stationsprojekten.
Under en arbetsdag är du både inne på kontor och ute på fält. Totalt har vi cirka 64 tusen kunder inom en timmes bilåkning. Den här rollen passar dig som gillar variation och vill vara en viktig pusselbit i att vår verksamhet utvecklas och får framdrift.
" I ett litet kommunalt elnätsföretag jobbar man nära och gör skillnad för både kunder och ägare. Vårt arbete syftar till att möjliggöra hållbar samhällsutveckling idag och för våra barn" säger Anna-Åsa Hellström, affärsområdeschef elnät
Utbildning och tidigare erfarenhet
Till oss söker du som vet hur man jobbar smart i projektledarrollen. Du vet hur man når resultat och får energi av att hitta lösningar när vardagen bjuder på överraskningar. Du är lika bra på att prata som du är på att lyssna och värdesätter struktur runt omkring dig.
Du har:
- Erfarenhet av stationsbyggnation på lokalnät eller regionnät (projektledare, byggledare, entreprenör, montör) eller annan erfarenhet från projektledning inom infrastruktur, som vi bedömer som likvärdig.
- Minst en relevant eftergymnasial utbildning inom elkraft som till exempel högskoleingenjör eller liknande.
- B-körkort.
Var med och bygg för framtiden-sök redan idag!
Har du frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till Ulf Söderberg, chef för projektavdelningen på 016- 10 61 27 eller mailto:ulf.soderberg@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(org.nr 556935-7501) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elnät Kontakt
Ulf Söderberg 016-106127 Jobbnummer
