Din nya roll
Vi söker en driven Healthcare Compliance Specialist för ett spännande konsultuppdrag med placering i Stockholm. Rollen innebär att du arbetar nära HCC-teamet med att säkerställa att organisationens processer, rutiner och riktlinjer inom hälsovård och compliance följs och utvecklas. Du kommer att stödja verksamheten i utbildning, riskbedömningar, tester och rapportering, samt bidra till förbättringsinitiativ och projekt på lokal och regional nivå. Rollen erbjuder möjlighet att arbeta både onsite och delvis på distans efter överenskommelse med chef.

2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Organisera och stödja utbildningar samt kommunikation kring HCC till alla medarbetare.

Genomföra tester och övervakning av HCC-programmet och delta i lokala implementeringar.

Granska affärsförfrågningar och dokumentation samt assistera vid HCC-godkännanden.

Stödja implementering av nya rutiner och harmonisering av processer.

Delta i risk- och självvärderingar för att identifiera gap och förbättringsområden.

Förbereda och koordinera interna revisioner och uppföljning av åtgärdsplaner.

Rapportera avvikelser och stödja hantering av dagliga frågor, utredningar och ärenden.

Samla in, analysera och rapportera compliance-data samt bistå med metrics.

Samarbeta med juridik och externa rådgivare samt leda HCC-projekt.

Företagspresentation
Företaget är en global aktör inom medicinteknik och hälsovårdsprodukter, med fokus på innovation och högkvalitativa lösningar som förbättrar människors liv. Verksamheten präglas av en stark företagskultur, hållbarhet och värderingar som genomsyrar allt arbete, och man har lång erfarenhet av att arbeta med både läkemedel och medicintekniska produkter på internationella marknader.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100%

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters

Arbetsmodell: Onsite i Stockholm, möjlighet till viss distans

Lön: Enligt överenskommelse

Start: 1 april 2026

Slut: 8 månader

För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 6 års relevant erfarenhet, gärna inom Compliance, juridik, finans, medicinska affärer eller audit.

Starka analytiska färdigheter, organisatorisk förmåga och förmåga att driva komplexa uppgifter självständigt.

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska samt erfarenhet av HCC, Legal Regulatory Affairs eller compliance inom medicinteknik/farmaceutisk industri.

Vi söker dig som är proaktiv, strukturerad och kan hantera komplexa situationer med öppenhet och konstruktivitet.

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

