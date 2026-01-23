Head of Supply Chain - Hyrrekrytering

Newr AB / Logistikjobb / Eskilstuna
2026-01-23


Visa alla logistikjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Newr AB i Eskilstuna, Södertälje, Örebro, Sigtuna, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker en Head of Supply Chanin till ett internationellt företag med start så snart som möjligt. Detta är en hyrrekrytering, där du under de första 6 månaderna är anställd som konsult hos Newr, med ambitionen att därefter gå över i en direktanställning hos företaget.
Om rollen
Som Supply Chain Manager har du en nyckelroll i att säkerställa en effektiv, stabil och motståndskraftig försörjningskedja genom hela organisationen. Du ansvarar för helheten - från produktions- och materialplanering till inköp, lager och logistik.
Du blir en del av ett litet team och arbetar nära kollegor inom försäljning, produktion och andra funktioner.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för företagets supply chain management, inklusive produktionsplanering, materialplanering, inköp, lager och logistik

Utveckla och optimera produktions- och materialplaner i nära samarbete med försäljning, produktion och övriga avdelningar för att säkerställa leveransförmåga och balanserade lagernivåer

Ansvara för inköpsarbetet genom leverantörsval, utvärdering och prestationsuppföljning, med fokus på kostnadskontroll och riskminimering

Leda och utveckla lager- och logistikverksamheten med fokus på effektiv lagerstruktur, förbättrad lagring och ökad lageromsättningshastighet

Identifiera risker i försörjningskedjan och driva kontinuerliga förbättringar av processer och system

Leda, stötta och utveckla supply chain-teamet i det dagliga arbetet

Vem söker vi?
Du är strukturerad, analytisk och flexibel, och har lätt för att hantera flera parallella prioriteringar. Du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga och bygger naturligt starka relationer i organisationen. Och om du dessutom uppskattar en arbetsplats där man har kul tillsammans - då är det ett extra plus.
Vi söker också dig som har:

Flerårig relevant erfarenhet av supply chain management inom tillverkande industri

Gedigen erfarenhet av produktionsplanering, materialplanering, inköp samt lager- och logistikhantering

Stark analytisk förmåga och dokumenterad problemlösningskompetens

God samarbetsförmåga och vana att arbeta med många intressenter

Flytande engelska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet från internationell organisation är mycket meriterande

Välkommen med ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7107497-1806067".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Västermarksgatan 22 (visa karta)
632 21  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Newr

Jobbnummer
9702655

Prenumerera på jobb från Newr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Newr AB: