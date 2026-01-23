Head of Supply Chain - Hyrrekrytering
2026-01-23
Vi söker en Head of Supply Chanin till ett internationellt företag med start så snart som möjligt. Detta är en hyrrekrytering, där du under de första 6 månaderna är anställd som konsult hos Newr, med ambitionen att därefter gå över i en direktanställning hos företaget.
Om rollen
Som Supply Chain Manager har du en nyckelroll i att säkerställa en effektiv, stabil och motståndskraftig försörjningskedja genom hela organisationen. Du ansvarar för helheten - från produktions- och materialplanering till inköp, lager och logistik.
Du blir en del av ett litet team och arbetar nära kollegor inom försäljning, produktion och andra funktioner.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för företagets supply chain management, inklusive produktionsplanering, materialplanering, inköp, lager och logistik
Utveckla och optimera produktions- och materialplaner i nära samarbete med försäljning, produktion och övriga avdelningar för att säkerställa leveransförmåga och balanserade lagernivåer
Ansvara för inköpsarbetet genom leverantörsval, utvärdering och prestationsuppföljning, med fokus på kostnadskontroll och riskminimering
Leda och utveckla lager- och logistikverksamheten med fokus på effektiv lagerstruktur, förbättrad lagring och ökad lageromsättningshastighet
Identifiera risker i försörjningskedjan och driva kontinuerliga förbättringar av processer och system
Leda, stötta och utveckla supply chain-teamet i det dagliga arbetet
Vem söker vi?
Du är strukturerad, analytisk och flexibel, och har lätt för att hantera flera parallella prioriteringar. Du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga och bygger naturligt starka relationer i organisationen. Och om du dessutom uppskattar en arbetsplats där man har kul tillsammans - då är det ett extra plus.
Vi söker också dig som har:
Flerårig relevant erfarenhet av supply chain management inom tillverkande industri
Gedigen erfarenhet av produktionsplanering, materialplanering, inköp samt lager- och logistikhantering
Stark analytisk förmåga och dokumenterad problemlösningskompetens
God samarbetsförmåga och vana att arbeta med många intressenter
Flytande engelska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från internationell organisation är mycket meriterande
