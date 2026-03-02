Head of Security Office
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Söker du efter en roll där du verkligen kan påverka? Vi expanderar och söker en engagerad ledare till vår säkerhetsavdelning. Hos oss får du chansen att få en övergripande bild av hela verksamheten genom att stötta inom flera områden i syfte att förbättra och utveckla. Brinner du för säkerhetsfrågor och att driva verksamheten framåt? Varmt välkommen med din ansökan!
Säkerhetsavdelningen är en del av stabsfunktion inom Business Support där vi arbetar brett inom olika områden. Nu utökar vi vårt team med en sektionschef för vår säkerhetsexpedition inom Dynamics. Du kommer att leda sektionen och dess anställda och själv arbeta operativt i frågorna som säkerhetshandläggare och registrator på Saab Dynamics säkerhetsavdelning. I tjänsten ingår att tillhandahålla service till verksamheten inom områden som till exempel signalskydd, säkerhetsadministration, arkiv och registratur.
Du kommer att få arbeta i en bred roll med varierande arbetsuppgifter med ett gemensamt mål att ge service inom säkerhetsfrågor mot alla områden inom Dynamics. Hos oss får du chansen att vara med och utveckla och förvalta verksamheten. Tjänsten innebär att du kommer arbeta dels strategiskt genom att leda säkerhetsexpeditionen framåt och operativt med bland annat arbetsuppgifter inom säkerhetsadministration, arkivering och registratur. Du kommer även ingå i Dynamics säkerhetsledning och vara en del av ledningsgruppen.
Teamet idag består av sex engagerade medarbetare som drivs av samarbete. Gruppen präglas av en härlig teamkänsla och där vi tillsammans når våra mål genom att stötta och utveckla varandra.
Vi söker dig som har en vilja att utvecklas som ledare och har ett intresse inom säkerhet. Som person är du engagerad, lösningsorienterad och strävar efter helhetens bästa. Du har ett intresse för att arbeta med förändringsarbete och utveckla verksamheten framåt. Vi ser även att du som vår kommande sektionschef trivs att arbeta tillsammans med människor, där du visar på ett genuint intresse för dina medarbetare, deras arbetssituation och deras personliga utveckling. Din positiva inställning är något vi värderar och hoppas du kan sprida till din omgivning.
Du har ett genuint intresse för service, administration och struktur. Du är ansvarstagande med hög integritet samt har goda kunskaper i svenska och engelska. Resor ingår i tjänsten och B-körkort är ett krav. Placeringsort är Karlskoga.Kvalifikationer
Goda kunskaper inom relevanta lagstiftningar såsom exempelvis Säkerhetsskyddslagstiftningen och OSL
Ledarskapserfarenhet
Relevant utbildning alternativt förskaffat kunskap inom området säkerhet via arbetslivserfarenhet
Meriterande:
Arkivarieutbildning eller motsvarande
Relevant utbildning inom säkerhet och/eller arkiv- och informationssäkerhet
Erfarenhet av och/eller kunskaper om ärende- och dokumenthanteringssystem
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
