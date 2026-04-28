Head of Mechatronics AG
Jost Umeå AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-04-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jost Umeå AB i Umeå
Är du en engagerad ledare med en passion för teknologi, mekatronik och innovation? Vill du forma framtidens jordbruk i en roll som kombinerar strategisk vision med praktiskt ledarskap - både lokalt och globalt? I så fall kan detta vara din nästa utmaning!
Om rollen
Som Head of Mechatronics AG kommer du att spela en nyckelroll i att driva teknikledarskapet för JOSTs affärsområde jordbruk. Du kommer att leda och utveckla avdelningen för jordbruksmekatronik i nära samarbete med andra R&D-team, produktledning och JOSTs globala organisation för mekatronik och digitalisering.
Din uppgift är att säkerställa innovation, kvalitet och effektivitet i produktutvecklingen. På JOST innebär mekatronik att integrera mekanik, elektronik, hydraulik, reglerteknik och datavetenskap för att skapa intelligenta, effektiva och uppkopplade system.
Det här är en roll där du kan utveckla både teknik och människor. Du kommer att bygga en miljö där ingenjörer växer, samarbetar och lyckas tillsammans, samtidigt som du driver innovation framåt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan kommunicera effektivt med intressenter, både internt i organisationen samt externt med kunder och samarbetspartners.
Dina ansvarsområden
Leda ett team med för närvarande 12 ingenjörer inom system, mjukvara, styrning, elektronik, hydraulik och mekatronikrelaterad mekanisk design.
Möjliggöra samarbete och effektivitet genom kontinuerlig förbättring och proaktivt ledarskap.
Säkerställa produktkvalitet och efterlevnad av standarder inom kvalitet, funktionell säkerhet och cybersäkerhet.
Definiera och hantera R&D roadmap för jordbruksmekatronik med viktiga intressenter.
Ansvara för resurs- och ekonomisk planering på grupp- och projektnivå.
Tjänsten är tillsvidare med placering i Brännland strax utanför Umeå och du kommer att ha möjlighet att arbeta två dagar i veckan hemifrån.
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ska kunna anpassa arbetet efter vad som passar i varje individs livssituation. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
Din Profil
Vi söker en engagerad ledare som kombinerar strategiskt tänkande med ett praktiskt förhållningssätt. Du är trygg i tekniska diskussioner, trivs i samarbetsmiljöer och tycker om att representera ditt team både internt och externt. Vi ser att du har en högre universitetsexamen inom teknik (t.ex. mekatronik, teknisk fysik, datavetenskap, elektroteknik). Vi söker även efter någon som har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda team eller projekt med en inkluderande, coachande ledarstil.
Bred teknisk kunskap som kopplar samman mekanik och hydraulik med digitala områden som mjukvara och elektronik.
Erfarenhet av produktutveckling med formella metoder (t.ex. kvalitet, funktionell säkerhet, cybersäkerhet) inom branscher som fordonsindustrin, byggutrustning, skogsbruk, försvar, telekom eller medicinteknik
Ett strategiskt och entreprenöriellt tänkesätt - en kombination av långsiktig planering och en "låt oss göra det"-attityd.
Stark kommunikationsförmåga i engelska, både muntligt och skriftligt.
Din ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Gustaf Lagunoff på telefon: 090-17 04 59. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Linnea Östensson, HR, på telefon: 090-17 04 11. Skicka in din ansökan med CV; sista ansökningsdag är den 24 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7651176-1971708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jost Umeå AB
(org.nr 556081-0482), https://quicke.teamtailor.com
Östra Strandgatan 26B
)
903 33 UMEÅ Arbetsplats
Jost Umeå Jobbnummer
9880842