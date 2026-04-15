Head of Frontend
Startdatum: ASAP Slutdatum: Option på förlängning Omfattning: 100% Plats: Malmö / Stockholm / Hybrid
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior ledare inom frontendutveckling som vill ta ett helhetsansvar för arkitektur, teknikval och utvecklingsstrategi inom ett datadrivet digitalt ekosystem. Rollen innebär att driva utvecklingen av moderna webbapplikationer med fokus på prestanda, skalbarhet och långsiktig hållbarhet.
Du kommer att arbeta nära andra tekniska funktioner för att säkerställa effektiva integrationer mellan frontend och backend, samt bidra till att etablera robusta standarder för hur system kommunicerar och hanterar data. Uppdraget inkluderar även ansvar för att bygga upp och utveckla ett högpresterande team samt skapa en kultur med tydligt fokus på kvalitet och struktur.
Exempel på arbetsuppgifter:
Definiera och implementera frontendarkitektur med fokus på modularitet och prestanda
Säkerställa effektiva API-strukturer i samarbete med backend- och plattformsteam
Delta i design av systemlösningar och påverka tekniska beslut kring datamodellering
Ansvara för deploymentflöden och optimering av frontendmiljö i molninfrastruktur
Leda och coacha utvecklingsteam samt etablera best practices
Driva standardisering kring typning, testning och utvecklingsprocesser
Skall-krav
Minst 10 års erfarenhet inom frontendutveckling, varav flera år i ledande roll
Djup kompetens inom moderna JavaScript-ramverk, särskilt Vue 3 och TypeScript
Erfarenhet av att designa och arbeta med API-kontrakt i komplexa system
God kunskap om molnbaserad drift och deployment (t.ex. AWS)
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team nära backend och plattform
Stark förståelse för testning, byggverktyg och moderna utvecklingsflöden
Meriterande
Erfarenhet från datatunga eller realtidsbaserade system
Bakgrund inom digitala plattformar med höga krav på skalbarhet
Erfarenhet av att arbeta med avancerade dashboards eller analysgränssnitt
Tidigare ansvar för att bygga upp eller leda större utvecklingsteam
