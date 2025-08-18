Head of Flight Control System
2025-08-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Business Unit Advanced Programs fokuserar på att flytta gränser för vad som är möjligt inom Air Domain. Vår portfölj av uppdrag bedöms fortsätta växa kraftigt de närmaste åren, med nationella program och även med större internationella samarbetsprojekt. Vi breddar därför vår organisations kompetens och förmåga. Bli en del av framtiden och jobba sida vid sida med ingenjörer, visionärer och innovatörer i världsklass för att uppnå det extraordinära inom framtidens stridsflyg.
Din roll
Välkommen till en spännande resa inom det nya området Flight Critical Systems, där Flight Control System behöver en sektionschef som ska bidra till att grundligt förändra vår förmåga och spela en central roll i framtidens flygteknik.
Dina uppdrag kommer att inkludera integrerade och flygande demonstrationer av autonoma system, som kommer att komplettera våra befintliga stridsflygsystem, såsom JAS 39 Gripen. Du kommer att arbeta både nationellt och internationellt, och bidra till att forma framtidens luftstridsförmåga.
Autonoma plattformar kräver innovativa lösningar för styrsystemfunktionalitet, inklusive reglerteknik och mjukvara, samt en större integration av flygsäkerhetskritiska system. Här har du möjlighet att vara med och skapa något helt nytt och banbrytande.
Sektionen ansvarar för realisering av styrsystem, inklusive design/arkitektur, funktionell/logisk modellering av styrsystemet, utveckling av styrlagar, samt Verifiering och Validering av komplett system, flygautonoma funktioner inräknat. Vi söker en verksamhetsansvarig sektionschef som vill bygga och leda denna sektion.
Vår kultur innebär utforskning och nyfikenhet, där vi strävar efter att experimentera och leda mot snabba demonstrationer - Våga prova, våga göra fel som en del i lärandeprocessen i utvecklingsarbetet. Du blir en del av område Flight Critical Systems ledningsgrupp och kommer att bidra till att forma utvecklingsverksamheten och dess strategi, i samarbete med andra enheter.
Bli en del av vår spännande resa och hjälp oss att forma framtidens flygteknik!
Vi söker efter chefer med starka ledarskapsförmågor och ett brinnande engagemang för verksamhetsutveckling. Du ska vara en lagbyggare, modig nog att utmana och förändra, och ha en god förståelse för den verksamhet du leder. Vi leder i enlighet med Saab leadership framework - know your business, know your people and know yourself.
En lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande gärna med erfarenhet av Overall Design eller flygtekniska domäner. Det är meriterande med yrkeserfarenhet från en internationell miljö.
Engelska är koncernspråk men viss dokumentation på svenska förekommer och därför bör både engelska och svenska behärskas väl, både muntligt och skriftligt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
