Head of Accounting and Reporting
2025-12-29
Head of Accounting and Reporting till Dole Nordic i Helsingborg
Dole Nordic är Nordens största frukt- och grönsaksföretag. Vi odlar, köper, förädlar, förpackar, marknadsför, säljer, fraktar och optimerar logistiken kring frukt, grönsaker och bär från hela världen. Vår vision är en godare och grönare värld, där alla äter minst den rekommenderade mängden frukt, grönsaker och bär, varje dag. Vi använder kunskap och konsumentinsikter för att utveckla vårt erbjudande, inspirera och öka konsumtionen och försäljningen.
Dole Nordic är en del av Dole plc, global marknadsledare inom segmentet färska frukter och grönsaker. Med vårt breda kontaktnät av leverantörer runt om i världen kan vi förse nordiska och europeiska kunder inom detaljhandel, restaurang- och grossistsektorn samt offentlig verksamhet med färska frukter och grönsaker året runt. Inom Dole Nordic-familjen ingår bland annat Everfresh och Interbanan i Sverige och Lembcke och Nordic Fruit i Danmark. Totalt är vi ca 900 medarbetare i Norden och omsätter ca 10 miljarder SEK. Det svenska huvudkontoret ligger i Helsingborg. För mer information se gärna: www.dolenordic.comPubliceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens finansiella processer inom en dynamisk, internationell miljö?
Vi söker en erfaren och strategisk Head of Accounting and Reporting som vill leda vårt nordiska redovisningsteam, och som med gott ledarskap och gedigen kunskap bidrar till utveckling av såväl medarbetare som våra redovisningsprocesser.
Redovisningsteamet, med totalt 8 anställda i Sverige och Danmark, fungerar som ett servicecenter för koncernens nordiska dotterbolag. Utöver redovisning av de svenska och danska bolagen, samt rapporteringen enligt US GAAP till koncernens huvudkontor på Irland, är det vårt ansvar att leverera högkvalitativa rapporter och analys till ledningen, till hjälp för väl underbyggda affärsbeslut, samt agera som en effektiv och förtroendefull affärspartner.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Ansvara för den nordiska koncernens redovisning och konsolidering, samt analys och resultatkommentarer till den nordiska ledningen. Bokslut och rapportering till huvudkoncernen och den nordiska ledningen görs varje månad.
• Ansvara för att samla in, sammanställa och rapportera budget och forecasts, i samarbete med verksamheterna.
• Vidareutveckla redovisnings- och rapporteringsprocesserna, systemen, och säkerställa teamets fortsatta utveckling och kompetens.
• Hantera redovisnings- och skattefrågor, och vara huvudkontaktperson för interna och externa revisioner.
Placering
Rollen utgår från vårt huvudkontor i Helsingborg, och du är en del av den nordiska finansledningen tillsammans med de andra avdelningscheferna inom ekonomifunktionen. Du rapporterar till Finance Director Dole Nordic. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du har gedigen erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering, och är trygg med att säkerställa och arbeta proaktivt med regelefterlevnad och skattefrågor. Vi söker dig som självständigt kan driva arbete över funktionsgränser och trivs i en dynamisk miljö.
Du har en stark analytisk förmåga, med fokus på att den ekonomiska rapporteringen ska bidra till utvecklingen av affären. Vi ser gärna att du är nyfiken och villig att utmana befintliga arbetssätt, och att du har en god förmåga att balansera kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. I din roll som ledare inger du förtroende och har en god kommunikativ förmåga. Du är prestigelös, uthållig och lyhörd, och bidrar till en arbetsmiljö där alla känner engagemang och delaktighet.
Erfarenhet och utbildning:
• Kandidat-/magisterexamen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande.
• Fem års relevant erfarenhet från en liknande roll.
• Minst fem års ledarskapserfarenhet.
• Goda kunskaper i affärsengelska och svenska, både skriftligt och muntligt.
• Avancerade kunskaper i Microsoft Office.
• Gedigen kunskap från redovisningsprocesser och standarder.
• Djupgående kunskap om finansiella metoder och rapportering.
• Erfarenhet från en större internationell koncern är meriterande.
• Erfarenhet inom US GAAP, SOX och arbetat i HFM a ¨r meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering hanteras av Dreamwork för Dole Nordics räkning. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Du söker tjänsten på poolia.se, vänligen bifoga CV och personligt brev. Urvalsprocessen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vill du veta mer om tjänsten och Dole Nordic är du välkommen att kontakta Christina Martinsson, ansvarig rekryterare på Dreamwork, christina.martinsson@dreamwork.se Ersättning
