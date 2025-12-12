Hästveterinär till Umåker
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Vill du fördjupa dig inom häst? Är du dessutom intresserad av ortpedi?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av JordbruksverketPubliceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Brinner du för hästsjukvård och vill vara med och forma ett tryggt, kompetent och sammansvetsat team? Distriktsveterinärerna Umåker söker nu en klinikveterinär på häst som vill bidra till att utveckla vår verksamhet både genom sin medicinska kompetens och sitt engagemang i att bygga ett stark team.
Vår mottagning ligger vid Umåkers travbana med nära avstånd till Umeå. Här arbetar du inne på en välutrustad mottagning med en fullt utrustad operationssal och modern utrustning (bl.a. röntgen, ultraljud, ventiator, artroskop, endo-och gastroskop, stötvåg samt labb).
Hos oss får du arbeta i en miljö där omtanke, professionalitet och laganda går hand i hand. Vi erbjuder individanpassad vidareutveckling utifrån dina mål och intresseområden. Om du har ett särskilt intresse för ortopedi då kommer du trivas extra bra hos oss, eftersom vi gärna stärker vårt ortopediska fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad veterinär med inriktning på hästar och gärna har ortopediskt intresse.
* Vill bidra till ett fantastiskt team och en spännande arbetsplats.
* Ser utveckling som en självklar del av yrkeslivet.
Låter detta som nästa steg för dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt Umåker-team.
Veterinärlegitimation eller särskilt tillstånd, samt B-körkort är krav för tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
