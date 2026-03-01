Hårtransplantationstekniker (Deltid)

SnR Consulting AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-03-01


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SnR Consulting AB i Stockholm

Sherry Beauty är en modern klinik specialiserad på hår-, skägg- och ögonbrynstransplantation samt estetiska behandlingar. Vi växer och söker nu en hårtransplantationstekniker på deltid till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-01

Om tjänsten
Du kommer att arbeta som assistent i vårt hårtransplantationsteam och vara en viktig del av det kirurgiska arbetet.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Sitta i mikroskop och preparera/dela hårsäckar (grafts)
Assistera vid hårtransplantationsoperationer
Arbeta sterilt i operationsmiljö
Stödja teamet i det dagliga operationsflödet

Kvalifikationer
Erfarenhet inom hårtransplantation är meriterande
Erfarenhet av sterilt arbete eller vårdmiljö är meriterande
Noggrann, strukturerad och har god finmotorik
Bekväm med precisionsarbete under längre perioder

Utbildning kommer att ges på plats.
Anställningsform
Deltid
Lön enligt överenskommelse

Ansökan skickas med CV och kort personligt brev till: info@sherrybeauty.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Info@sherrybeauty.se

Arbetsgivare
SnR Consulting AB (org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8 (visa karta)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sherry Beauty

Kontakt
Leg läkare
Sean Rahman
info@sherrybeauty.se
0704160308

Jobbnummer
9769759

Prenumerera på jobb från SnR Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SnR Consulting AB: