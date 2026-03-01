Hårtransplantationstekniker (Deltid)
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Sherry Beauty är en modern klinik specialiserad på hår-, skägg- och ögonbrynstransplantation samt estetiska behandlingar. Vi växer och söker nu en hårtransplantationstekniker på deltid till vårt team.Publiceringsdatum2026-03-01Om tjänsten
Du kommer att arbeta som assistent i vårt hårtransplantationsteam och vara en viktig del av det kirurgiska arbetet.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Sitta i mikroskop och preparera/dela hårsäckar (grafts)
Assistera vid hårtransplantationsoperationer
Arbeta sterilt i operationsmiljö
Stödja teamet i det dagliga operationsflödetKvalifikationer
Erfarenhet inom hårtransplantation är meriterande
Erfarenhet av sterilt arbete eller vårdmiljö är meriterande
Noggrann, strukturerad och har god finmotorik
Bekväm med precisionsarbete under längre perioder
Utbildning kommer att ges på plats.
Anställningsform
Deltid
Lön enligt överenskommelse
Ansökan skickas med CV och kort personligt brev till: info@sherrybeauty.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Info@sherrybeauty.se Arbetsgivare SnR Consulting AB
(org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Sherry Beauty Kontakt
Leg läkare
Sean Rahman info@sherrybeauty.se 0704160308 Jobbnummer
9769759