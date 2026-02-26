Hardware Engineer
Vi söker en Hardware Engineer till en global kund inom fordonsindustrin, med placering i Göteborg. I denna roll får du arbeta praktiskt och hands-on med utveckling, drift och förbättring av Hardware-in-the-Loop (HIL)-riggar, som används av utvecklare och testare inom uppkopplade och mjukvarudefinierade fordonssystem.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som Hardware?Engineer kommer du arbeta praktiskt med konstruktion, konfigurering och drift av HIL-riggar, där du säkerställer hög tillgänglighet och stabil prestanda i testmiljön. Ditt arbete omfattar felsökning, rotorsaksanalyser och kontinuerliga förbättringar för att göra systemet mer robust och representativt för verklig fordonsbeteende. Du samarbetar nära mjukvaru-, test- och systemingenjörer för att hitta lösningar och bidra till att hårdvara, mjukvara och system fungerar sömlöst tillsammans.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt arbete med hårdvarusystem inom test, validering eller inbyggda miljöer. Du har god förståelse för elektriska system, kablage, ECU:er och testutrustning samt god förmåga att felsöka och analysera problem. Troligen trivs du i en miljö där du får arbeta både hands-on och analytiskt, med fokus på att förbättra processer och tekniska lösningar över tid.
För att lyckas i rollen är du nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad med en vilja att bidra till både teamets framgång och den tekniska utvecklingen. Erfarenhet av HIL-miljöer, inbyggd mjukvara eller fordonsutveckling är meriterande.
Vid frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.se
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
