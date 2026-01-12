Hårdvarunära cybersäkerhetsexpert
Har du förståelse för elektronik, hårdvarunära mjukvara och cybersäkerhet? Vill du kunna hjälpa totalförsvaret med såväl konkreta undersökningar som förbättrade metoder för säker utveckling och effektiv säkerhetsgranskning? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som hårdvarunära cybersäkerhetsexpert hos oss bygger du kunskap om och utvecklar metoder och tekniker som används för att identifiera, nyttja och åtgärda sårbarheter hos hårdvara och hårdvarunära mjukvara i inbäddade system. I arbetet kommer du även tillämpa kunskapen genom arbete med konkreta cybersäkerhetsfrågor och säkerhetstester åt våra uppdragsgivare. Detta kan exempelvis omfatta analyser av elektronik samt olika typer av tester och penetrationstester av befintliga och nya system. I samband med analyserna och testerna kommer du även identifiera vilka konsekvenser de funna sårbarheterna ger samt föreslå säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra systemen som undersöks. Utöver arbetet med analyser och tester får du även möjligheten att delta i metodutveckling och forskning med mål att utarbeta förbättrade arbetsmetoder inom hårdvaruanalyser och hårdvarunära penetrationstestning.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Cybersäkerhet som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
minst två års erfarenhet av arbete med elektroniknära utvecklingsarbete, exempelvis elektronikkonstruktion, testning av elektronik, hårdvarunära programmering, FPGA-programmering eller säkerhetstestning av inbyggda system
en examen inom datateknik eller elektronikkonstruktion på master- eller civilingenjörsnivå, alternativt utbildning eller färdigheter som FOI bedömer som likvärdiga.
flytande språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då arbetet kräver de.
Personliga egenskaper vi värderar högt för denna tjänst är god förmåga att analysera och lösa komplicerade problem samt att vara kreativ och självgående.
Meriterande
Kunskap och praktisk erfarenhet inom följande är meriterande men inget krav:
elektronikkonstruktion
utveckling, testning eller penetrationstestning av hårdvarunära mjukvara
utveckling, testning eller penetrationstestning av inbyggda system
elektronik eller hårdvarunära mjukvara för radio- eller telekommunikationsutrustning
FPGA-utveckling
RÖS- eller Tempest-skydd
forskning inom hårvarunära mjukvara, elektronik eller inbyggda system.
genomförd forskarutbildning
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 8 Februari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Hallberg. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
