Har du erfarenhet av skjutstativ?
2026-03-09
För kunds räkning söker vi nu dig som har kört skjutstativ på tidigare arbetsplatser och känner dig säker i din körning. Anställningen kommer att börja med en anställning på 6 månader via OnePartnerGroup med möjlighet att få anställning av kundföretaget.
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv inställning och lätt skapar god stämning bland dina arbetskamrater. Vi tror att du som söker är positiv, punktlig och flexibel. För att trivas i denna roll tycker du om varierande och utmanande arbetsuppgifter med stora utvecklingsmöjligheter. Då det även kan förekomma tunga lyft är det viktigt att du har god fysik. Det är viktigt att du är självständig i din roll som skjutstativförare och kan ta egna initiativ. Då du kommer att arbeta i ett team, är det viktigt att du även tycker om att arbeta i grupp och lätt skapar god stämning bland dina kollegor!I denna tjänst kommer du ha ansvar för påfyllnad och inleveranser. I det dagliga arbetet kommer planering, problemlösning och ansvar att allt följer plan att ske. Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Truckkort, A1-A4 och B1-B4.
Dokumenterad erfarenhet av B3.
B-körkort och bil
Mycket goda kunskaper i det svenska språket.
Arbetstider
Vecka 1: 06:00-15:00 Vecka 2: 15:00-23:00Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med André Björkvik på andre.bjorkvik@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb.
