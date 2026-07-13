Ahlströms bygg & köksinstallation AB Söker erfarna hantverkare med kunskaper inom målning, putsning, bygg samt anlägging med inriktning väg/asfalt med tele brunns byten. 4-6 st hantverkare med inriktning: Målning inomhus samt utomhus, putsning av fasader detta är en projekts anställning på 1månad men kan övergå till fast anställning efter bedömning. Start direkt till slutet aug. 1-2 Anläggnings arbetare söks tjänsten är med dag och natt arbete med varierande schema. Körkort är ett krav. Vänligen mejla ansökan på: jobb@ahlstroms-bygg.se