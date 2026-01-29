Handledare/trummis daglig verksamhet
Tjust Vård & Omsorg AB / Pedagogjobb / Västervik Visa alla pedagogjobb i Västervik
2026-01-29
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjust Vård & Omsorg AB i Västervik
Personal till daglig verksamhet - Studio Nostri Västervik
Söker du ett roligt och stimulerande jobb är detta något för just dig!
Studio Nostri bedriver en daglig verksamhet med inriktning musik och skapande för personkrets 1 LSS samt tar emot deltagare enligt SOL via kommunen.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på Studio Nostris dagliga verksamhet arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för en daglig verksamhet. Där i ingår bland annat av att vara delaktig i planeringen, och genomförandet av, det dagliga arbetet. Du ser kvalitetsuppföljning och utvärdering som en naturlig och viktig del att som medarbetare delta i. Du skapar och behåller goda kontakter med deltagare, närstående och beställare. Som handledare är du också en naturlig del av det musikaliska och deltar med dina musikaliska förmågor.
Vem söker vi?
Vår trummis ska nu vara tjänstledig ett år och nu söker vi just dig;
Eftersom tjänsten är ett vikariat kan vi tänka oss att du har en annan bakgrund än uska men har du undersköterskeutbildning är det meriterande. Du bör också vara estetiskt och/eller musikaliskt intresserad och kunnig, ett krav är att du ska kunna spela trummor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet i första hand. Vi vill därför att du är glad och positiv och bidrar med energi och ett positivt förhållningsätt. Du är en god kollega och vet vad som förväntas gentemot deltagarna i verksamheten. För att trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, vara lyhörd för andras behov, ha god servicekänsla och samarbetsförmåga.
Anställningens villkor
Anställningen är ett vikariat på 1 år. Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras innan eventuell anställning. Anställningen påbörjas 9 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Ansökan per mail.
E-post: lena@studionostri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare daglig verksamhet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Vård & Omsorg AB
(org.nr 559124-3208)
Folkparksvägen 62 (visa karta
)
593 62 VÄSTERVIK Arbetsplats
Studio Nostri Kontakt
verksamhetschef
lena koffed lena@studionostri.se 0762292628 Jobbnummer
9711320