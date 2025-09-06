Handledare Rusta och matcha

Jobblink Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Solna
2025-09-06


Publiceringsdatum
2025-09-06

Dina personliga egenskaper
Empatisk & lyhörd - kan förstå deltagarens situation och behov.
Tålmodig - klarar att stötta även när processen tar tid.
Motiverande - kan inspirera, stärka självförtroendet och ge hopp.
Flexibel - anpassar sig efter olika deltagare och situationer.
Trovärdig & förtroendeskapande - bygger relationer baserade på respekt.
Strukturerad - kan planera, följa upp och dokumentera.
Kreativ problemlösare - hittar nya vägar och lösningar för att få deltagaren framåt
Kompetenser & färdigheter
Kunskap om arbetsmarknaden - förstå olika branscher, rekryteringsprocesser och trender.
Pedagogisk förmåga - kan förklara, guida och utbilda i CV-skrivande, intervjuträning m.m.
Nätverksbyggande - kontakt med arbetsgivare, rekryterare och utbildningsanordnare.
Analytisk förmåga - kan matcha rätt person med rätt arbete eller utbildning.
Digital kompetens - använder verktyg som Teams, Google Suite, Excel, rekryteringsplattformar.
Resultat- och utvecklingsfokus
Hjälper deltagaren att sätta mål och steg för att nå dem.
Följer upp kontinuerligt och pekar på framsteg.
Tränar deltagaren i att själv bli mer självgående på arbetsmarknaden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: robert.johansson@workcoaching.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobblink Sweden AB (org.nr 559007-2830)

Jobbnummer
9495930

