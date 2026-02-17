Handledare Rusta & Matcha Vingåker
Aros Matchning och Utbildning AB / Personaltjänstemannajobb / Vingåker Visa alla personaltjänstemannajobb i Vingåker
2026-02-17
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aros Matchning och Utbildning AB i Vingåker
, Katrineholm
, Örebro
, Eskilstuna
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker en handledare I Vingåker på 50% med möjlighet till ökad omfattning.
bifoga CV, utbildningsbevis/examen samt ett intyg på två års arbetslivserfarenheter från generell bransch på heltid.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Vi jobbar på uppdrag av Arbetsförmedlingen inom tjänsten Rusta & matcha med målet att minska arbetslösheten genom att hjälpa fler till jobb och utbildning.
Aros Matchning och Utbildning finns idag i 10 orter och har huvudkontor i Västerås.
Vi har en stark lokal förankring och hjälpt många människor till egen försörjning.
Självklart har vi kollektiv avtal!
Vi söker dig!
Som handledare ansvarar du för att planera aktiviteter och vägleda de arbetssökande till jobb och studier.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du
brinner för att hjälpa människor
har lätt för administrativa uppgifter
kommunikativ
resultatinriktad
behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Krav på handledarens kompetens
Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, pedagogik, arbetslivs psykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.
Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid under de senaste fem (inom valfritt område).
Alternativ 2
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter; Arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor, arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och gruppsykologi, karriär vägledning, pedagogik.
Meriterande
Erfarenhet av coachning, rekryteringKörkortskrav
främmande språk
lön enligt ÖK
tillträde enligt ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: sofien@arosmatchning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare Vingåker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aros Matchning och Utbildning AB
(org.nr 559306-1665) Arbetsplats
Aros Matchning & Utbildning AB Jobbnummer
9747613