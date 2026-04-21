Handledare med utbildningsuppdrag
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21
Är du en handledare som även kan utbilda?
Sektionen för kompetensutveckling har ett nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av flera enheter med medarbetare med olika kompetenser.
Nu söker vi en handledare till Enheten för lärande och utveckling, som arbetar med att stärka kompetensen i myndighetens kärnverksamhet. Som handledare stärker du våra medarbetare i sin professionell roll. Du arbetar nära verksamheten och genomför kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare, främst i klientnära funktion men även andra nyckelfunktioner, både digitalt och på plats vid våra institutioner runt om i landet.
Du kombinerar handledning och utbildningsuppdrag, där du bidrar till att stärka arbetssätt och kompetens i verksamheten.
Ditt uppdrag innebär att du:
Handleder medarbetare och arbetsgrupper, på plats och digitalt
Bistår i planering och genomför utbildningsinsatser, på plats och digitalt
Bidrar i utvecklingsuppdrag inom sektionen samt att utveckla våra gemensamma arbetssätt
Bidrar i riktade insatser där utbildning och handledning samverkar för att skapa varaktig förändring i arbetssätt
Handledningen är praktiknära och tar sin utgångspunkt i situationer från verksamheten. Insatserna är ofta avgränsade och behovsanpassade, med fokus på att skapa konkret nytta i medarbetarnas vardag.
Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom enheten och andra funktioner inom myndigheten. Eftersom en stor del av handledningen sker på plats är resor till våra olika institutioner en del av tjänsten.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där arbetssätt och innehåll kontinuerligt utvecklas. I rollen arbetar du i en föränderlig miljö där du förväntas bidra både i genomförande och utveckling.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleexamen inom exempelvis beteendevetenskap, psykologi, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell erfarenhet av att leda grupper i lärande- eller utvecklingssammanhang, exempelvis genom handledning, utbildning eller facilitering
Erfarenhet av arbete inom tvångsvård, vård och behandling, socialt arbete eller liknande område
Förmåga att omsätta kunskap till praktisk tillämpning i verksamhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort
Meriterande
Psykoterapeut steg 2, KBT-steg 1 och eller TMO
Pågående eller avslutad handledarutbildningDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du en person med god personlig mognad och integritet. Du är trygg i att leda grupper och har ett pedagogiskt förhållningssätt där du anpassar ditt arbetssätt efter målgrupp och situation. Du trivs i en roll där du växlar mellan olika typer av uppdrag och där du kombinerar struktur med flexibilitet. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och tydlig i din kommunikation samt har förmåga att driva ditt arbete framåt.
Du trivs med att resa i tjänsten och verka på våra SiS-hem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering på huvudkontoret i Solna. Resor till våra SiS-hem ingår i tjänsten.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 7/5 2026.
arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till din tidigare erfarenhet.
Diarienummer: 2.9.1-4580-2026Kontaktperson för detta jobb
Carl-David Svensson, Enhetschef
010 453 40 98
Isabelle Strid, SACO-S
010 453 40 68
Jenny Kingstedt, ST/OFR
010-453 40 77
Adham Abu-Sultan, SEKO
010-453 41 09 Så ansöker du
