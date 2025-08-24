Handledare inom Rusta och Matcha
Jobbtorget Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2025-08-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbtorget Sverige AB i Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Jobbtorget erbjuder ett stort utbud av arbetsmarknadstjänster såsom, jobb och karriärcoachning, jobbförmedling, rekrytering och bemanning. Genom vårt tjänsteutbud till både arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en välfungerande arbetsmarknad och gör Sverige rikare genom att få företag och människor att växa.
Just nu söker vi en engagerad och resultatorienterad handledare för hel eller deltidstjänst till våra kontor i Kista och Upplands Väsby.
Vi söker dig som vill vara med och bidra positivt till människors liv och till samhället i stort, genom att stötta jobbsökare att uppnå sina mål på snabbast och lämpligaste sätt.
Vi tror att du har arbetat med att coacha människor och kunnat visa goda resultat samt har praktisk erfarenhet från det arbetsmarknadsprogrammet "Rusta och matcha".
Du är prestigelös och kan kombinera din empatiska förmåga med att utmana dina jobbsökare på väg mot sysselsättning.
Att du är professionell och har ett coachande förhållningssätt ser vi som en självklarhet för att du skall lyckas med uppdraget.
Du skall dessutom ha en eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:
Kompetenskrav (alternativ 1)
Utbildning:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Arbetslivserfarenhet:
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Kompetenskrav (alternativ 2)
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Vi ser att du har god kunskap om arbetsmarknaden och ett brett arbetsgivarnätverk i Stockholmsregionen.
Förutom samtal med både arbetsgivare och arbetssökande består en del av arbetsdagen av dokumentation, så ordning och reda, bra arbetsstruktur och goda kunskaper i MS Office är ett krav.
I rollen som handledare ingår att utveckla jobbsökarnas motivation samtidigt som du stöder under hela jobbsökningsprocessen.
Det är viktigt att du har en säljande personlighet och tycker att det är roligt att skapa kontakter och nätverka med arbetsgivare för att på bästa och mest effektiva sätt matcha deras behov mot sökandestocken.
Fler språkkunskaper är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering och urval görs löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter det intressant?
Ansök redan idag genom att skicka ditt CV och personliga brev till rekrytering@jobbtorget.com
och ange "handledare" i ämnets rad. Eventuella frågor om tjänsten besvaras via mejl till info@jobbtorget.com
#jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: rekrytering@jobbtorget.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "handledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtorget Sverige AB
(org.nr 559364-5525)
Isafjordsgatan 39B (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9472783