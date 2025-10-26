Handledare inom Media och administration
2025-10-26
Lunds Fontänhus är ett av nitton Fontänhus i Sverige - och en del av en global, ideell rörelse som riktar sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi erbjuder en arbetsinriktad dag och psykosocial rehabilitering i en miljö där varje individ får växa i sin egen takt, i gemenskap med andra.
Hos oss arbetar handledare och medlemmar tillsammans inom olika arbetsenheter - från kök till media, administration, jobb och studier. Med drygt 750 aktiva per år och ett dagligt deltagande på runt 130 personer är vi en viktig del av mångas vardag. Vårt arbete genomsyras av delaktighet, respekt och framtidstro.Arbetsuppgifter
Som handledare på Lunds Fontänhus är du med och utvecklar husets profil och arbete inom media, IT och administration. Du handleder och stöttar medlemmar inom Media och kommunikation med uppgifter som rör grafisk formgivning, redaktionellt arbete, sociala medier, film- och ljudproduktion, webb och IT, Fortnox och ekonomi. Du arbetar även med kommunikation och administration kopplat till husets olika projekt, redovisningar och ansökningar.
Fokus i arbetet är processen och människan: att skapa ett vardagligt och pedagogiskt arbetsflöde där medlemmarna är verksamhetens huvudpersoner. Du bidrar till struktur, trygghet och lärande, fångar upp initiativ, stöttar in i arbetsuppgifter och bygger ett varmt, tillåtande arbetskollektiv där människors inneboende kapacitet och självkänsla får växa.
Som handledare är du både pedagog, inspiratör och kollega - du arbetar nära människor med olika dagsform, motiverar och stöttar.
I tjänsten ingår även reach-out (stöd till den som tappat kontakt), medlemsstöd (samtal och stöd i kontakt med myndigheter), stöd vidare mot arbete och studier, kontakt med arbetsgivare, samverkan med närliggande aktörer, mottagande av nya medlemmar och deltagande i husets sociala program.
Arbetslivserfarenhet och kompetens
Vi söker dig som trivs i samspelet mellan människor, teknik och kreativitet.
Du har lätt att skapa kontakt, bygga meningsfulla relationer, entusiasmera andra och se potentialen i varje individ. Du är strukturerad men flexibel, trygg i att driva processer, prestigelös och klarar gå mellan relationella, kreativa och administrativa uppgifter.
Du har eftergymnasial utbildning inom t.ex: socialt arbete/beteendevetenskap/pedagogik/ arbetsterapeut/ media- och kommunikation/journalistik, It eller ekonomi - eller motsvarande praktisk erfarenhet där du arbetat nära människor och drivit kreativa eller digitala projekt.
Ansökan
Skicka CV och kort personligt brev (i en fil) till ansokan@lundsfontanhus.se
Märk ansökan: Madmin 2025
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: ansokan@lundsfontanhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Media 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Fontänhus
Magle Stora Kyrkogata 5 (visa karta
)
223 50 LUND Jobbnummer
9574549